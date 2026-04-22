아이쉐어링, 배터리 효율·보안·사생활 보호 등 위치 추적 앱 6가지 선택 요소 제시

이미지=아이쉐어링 위치 추적 기능 사용 화면

아이쉐어링은 위치 추적 앱을 고를 때 반드시 고려해야 할 요인으로 6가지 체크 포인트를 제시한다고 22일 밝혔다.

자녀의 가출이나 지인의 실종, 어르신의 배회 등 긴급 상황이 발생했을 때 범용 GPS 기반 위치 추적이나 경찰 신고만으로는 즉각적인 정확도와 골든 타임을 확보하는 데 한계가 있을 수 있다. 이에 최근 고기능 위치 추적 앱이 부상하고 있다.

위치 추적 앱이 어느때보다 필수적인 시기에 전문가들은 본질적인 추적 기능성과 사용자 편의성, 스마트폰에 대한 기기 적합성 등을 고루 따져 보아야 한다고 조언한다.

지난해 연말 기준 위치 추적 앱 분야 국내 MAU(월간 활성 사용자수) 1위인 아이쉐어링은 6가지 선택 요소를 제시한다.

먼저 정식 ‘위치기반서비스사업자’ 신고 여부 국내에서 위치 관련 서비스를 합법적으로 제공하기 위해서는 반드시 방송통신위원회에 위치기반서비스사업자로 신고되어 있어야 한다. 사용자는 공공데이터포털에 매년 업데이트되는 업체 리스트를 통해 해당 앱이 정식 절차를 밟은 신뢰할 수 있는 서비스인지 확인할 수 있다.

또한 배터리 소모량 최소화 위치 확인 앱은 24시간 백그라운드에서 실행되어야 하므로 배터리 소모량이 매우 중요하다. 배터리 최적화를 통해 효율성을 갖추고 있는지 살펴야 한다.

그 외에도 철저한 데이터 보안 및 암호화 위치 정보는 개인의 동선이 담긴 매우 민감한 정보다. 앱과 서버 간 전 구간 데이터 암호화가 이루어지고 있는지를 포함해 회사가 개인 정보를 안전하게 다루고 있는지 확인해야 한다.

프라이버시 존중 및 양방향 동의 시스템 개인의 프라이버시 역시 존중되어야 한다. 보호자가 피보호자를 일방적으로 감시하는 방식이 아닌 상호 동의 하에 위치를 공유하며 본인이 원치 않을 때는 언제든 위치를 숨길 수 있는 기능이 있으면 사용자 부담을 줄일 수 있다.

국내 환경에 최적화된 고도화된 위치 정확도 우리나라는 고층 빌딩과 아파트가 밀집해 있고 타 국가 대비 실내 활동 비중이 월등히 높다. 따라서 실내 위치 정확도와 디테일한 경로 추적 기능이 필수적이다. 공항의 탑승구 번호나 대형 건물의 실내 층수 정보까지 확인할 수 있을 만큼 국내 환경에 최적화된 정확도를 보유하고 있는지 살펴야 한다.

공신력 있는 앱 마켓의 검증 여부 심사 기준이 까다로운 애플 앱스토어 등 글로벌 앱 마켓의 평가도 훌륭한 기준이 된다. 해당 마켓에서 카테고리별 추천 앱으로 선정되거나 주기별 주요 평가 리스트에 이름을 올렸다면 다수의 사용자가 검증했고 기술적으로도 탄탄한 앱이라는 것을 의미한다고 업체 측은 강조했다.

아이쉐어링 주용재 공동대표는 “아이쉐어링은 전체 스마트폰 배터리의 1% 안팎을 소모하는 배터리 최적화 기술을 적용했을 뿐 아니라 사용자의 자발적인 프라이버시 숨김 설정 가능을 제공한다”며 “위치 및 개인 정보에 대한 철저한 암호화를 통해 전 구간 데이터를 보호하는 것은 물론 국내 연구진이 개발하고 국내 사용자수 1위를 기록하며 우리나라 환경에 최적화된 지리 정확도를 확보하고 있다”고 설명했다.

또한 “국내 시장뿐 아니라 애플 앱스토어 등을 통해 전세계 6600만 다운로드를 보여준 만큼 글로벌 공신력을 입증한 것도 충분한 강점”이라고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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