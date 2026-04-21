건설업 1분기 폐업 12년 만에 1000건 돌파

국내 건설경기 침체가 장기화하는 가운데 올해 1분기 건설업체 폐업 건수가 12년 만에 다시 1000건을 넘어섰다. 업계 안팎에서는 고금리와 프로젝트파이낸싱(PF) 부담, 누적된 공사비 상승에 더해 중동 전쟁 여파까지 겹치면서 중소·영세 업체를 중심으로 경영 압박이 커진 결과라는 분석이 나온다.



21일 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 지난 1∼3월 건설업 폐업 신고 건수는 1088건으로 집계됐다. 1분기 기준으로 폐업 건수가 1000건을 넘어선 것은 2014년 1208건 이후 처음이다.

건설업 폐업 건수는 2014년 이후 점차 감소해 2020년 694건까지 내려갔다. 그러나 코로나19 팬데믹을 거치며 다시 증가세로 돌아섰다. 2021년에는 718건, 2022년 812건, 2023년 945건으로 늘었다. 지난해에는 998건에 육박한 뒤 925건으로 다소 줄었지만 올해 다시 큰 폭으로 반등했다.



건설업은 통상 겨울철 폐업 신고가 집중되고 기온이 오르면서 감소하는 흐름을 보인다. 이렇다보니 업황 판단에서 동기간 비교가 중요하다. 이런 점에서 올해 1분기 수치는 건설경기 부진이 여전히 심각한 수준임을 보여준다는 평가다.



등록업체 수 대비 폐업 신고 건수를 뜻하는 폐업 신고율도 상승했다. 올해 1분기 폐업 신고율은 45.0%로, 지난해 같은 기간 40.0%보다 5.0%포인트 높아졌다.



업계에서는 자금 사정이 취약한 업체들이 원가 부담과 수급 불안에 더 크게 흔들리고 있다고 보고 있다. 건설경기 불황이 이어지는 상황에서 중동 전쟁에 따른 건자재 수급 차질과 가격 상승 압력이 더해지며 영세 업체들의 부담이 한층 커졌다는 것이다.



대형 건설사들도 긴축 대응에 들어간 모습이다. 현대엔지니어링은 지난해 12월 희망퇴직 성격의 ‘커리어 리빌딩’ 프로그램을 실시했다. 올해 들어서는 포스코이앤씨와 롯데건설 등이 임원 감축이나 희망퇴직 신청을 받는 방식으로 대응하고 있다. 신입 채용을 미루거나 줄인 곳도 적지 않은 것으로 전해졌다.



전문가들은 건설업 부진이 개별 기업의 경영 악화에 머물지 않을 수 있다고 보고 있다. 건설업은 고용과 협력업체, 자재 공급망에 미치는 영향이 큰 데다 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중도 높아 산업 전반으로 충격이 번질 가능성이 있다는 지적이다.



정부도 대응에 나섰다. 지난 8일 김민석 국무총리 주재로 ‘건설·금융업권 합동 간담회’를 열고 중동 전쟁 여파로 어려움을 겪는 건설업계 지원 방안을 논의했다. 국토부는 지난달 31일부터 운영해 온 ‘중동전쟁 기업 애로 해소 지원센터’를 ‘건설현장 비상경제 태스크포스(TF)’로 격상해 중동발 리스크 대응에 나선 상태다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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