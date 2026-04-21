그룹 2PM 옥택연이 최근 지인들을 결혼식에 초대하며 예비 신부를 '10점 만점에 10점'이라고 표현했다.

21일 업계에 따르면, 옥택연은 최근 청첩장을 돌리며 결혼 소식을 알렸다. 청첩장엔 "서로에게 10점 만점에 10점인 두 사람이 드디어 결혼합니다. 그 시작의 순간을 함께해주세요"라고 썼다고 한다.

결혼식이 비공개로 진행된다며 행사 과정이 외부에 알려지지 않게 신경 써 달라는 부탁도 덧붙였다.

"10점 만점에 10점"이란 문구는 2008년 2PM이 데뷔할 때 내놓은 노래 '10점 만점에 10점'에서 따온 것이다.

옥택연은 오는 24일 서울에 있는 예식장에서 일반인 여성과 결혼한다. 두 사람은 10년 간 교제한 것으로 알려졌다.

두 사람이 열애 중이라는 건 2020년 공식화됐고, 지난해 11월 결혼을 발표했다.

옥택연은 당시 소셜미디어에 "오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다. 서로에게 든든한 존재가 되어주며 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다"고 말했다.

옥택연은 현재 가수 활동과 연기를 병행 중이다.

지난해 드라마 '남주의 첫날밤을 가져버렸다'에 출연했다.

<뉴시스>

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