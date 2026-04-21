“칭찬도 조롱인 줄…” 시청률 요정 김영희 오열 ‘10살 연하’ 남편이 ‘꽃에 물 주듯’ 전한 진심

코미디언 김영희가 남편 윤승열을 향한 깊은 신뢰와 애정을 드러내며 감동을 전했다.

지난 20일 방송된 KBS 2TV ‘말자쇼’는 ‘부부 특집’으로 꾸며져 결혼을 앞둔 이들의 현실적인 고민을 다뤘다. 이날 방송의 화두 중 하나는 “설레는 사람과 안정적인 사람 중 누구와 결혼해야 하는가”였다. 이에 말자 할매로 활약 중인 김영희는 자신의 경험담을 꺼내놓았다. 그는 “내 남편은 마음이 굉장히 안정적인 사람이라 결혼을 결심하게 됐다”며 지인 모임에서 시작된 윤승열과의 인연을 회상했다.

김영희는 결혼 전 겪었던 긴 공백기와 심리적 위축을 솔직하게 고백했다. 그는 “당시 연애를 11년 가까이 못 했던 상황이라 누군가의 칭찬을 받는 것도, 사랑을 주는 것도 몰랐다”며 “남편이 만날 때마다 ‘누나 왜 이렇게 예뻐요?’라고 칭찬했지만, 처음엔 조롱하는 줄로만 알았다”고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

하지만 윤승열의 진심은 끈기 있었다. 김영희는 “남편은 꽃에 물을 주듯 끊임없이 칭찬을 건넸고, 어느 날 닫혀 있던 마음의 문이 열렸다”고 덧붙였다. 이에 윤승열은 “당시 아내는 사람 자체가 어두웠고 상처가 많아 보였다. 그 상처를 치유해 주고 싶었다”고 답하며 든든한 조력자의 면모를 보였다.

훈훈한 분위기 속에서 현실 부부다운 티격태격 케미도 빛났다. 윤승열은 과거 방송에서 김영희가 “남편이 내 출산 선물을 사주려고 대출을 받으려 했다”고 폭로한 것에 대해 “굳이 해야 했을까. 잘해주고 싶었던 건데”라며 귀여운 서운함을 토로했다.

이를 지켜보던 이혼 전문 박민철 변호사는 “대출 언급과 공개적인 비하 발언은 모욕죄, 명예훼손, 이혼 사유와 위자료 청구가 가능하다”고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 그러나 “그렇게 돈 벌어서 차를 사줬는데 어떻게 되느냐”는 김영희의 반박에 박 변호사는 “그럼 얘기가 달라진다”고 즉각 태도를 전환해 웃음의 정점을 찍었다.

방송 말미 두 사람은 서로를 향한 진심 어린 메시지를 남겼다. 윤승열은 김영희를 “사랑받을 자격이 충분한 사람”이라 정의했고 김영희 역시 “내가 모든 것을 잃었을 때 한 줄기 빛처럼 나타나 나를 살린 사람”이라며 눈시울을 붉혔다.

한편 김영희는 지난 2021년 10세 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 현재 다양한 예능 프로그램을 통해 활발히 활동 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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