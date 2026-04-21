‘변요한♥’ 티파니, 성숙미 담긴 프로필 공개…뮤지컬 ‘유미의 세포들’ 출격

티파니 영 새 프로필. 퍼시픽 뮤직 그룹 제공

가수 겸 배우 티파니 영이 독보적인 아우라를 담은 새 프로필을 공개하며 하반기 행보를 예고했다.

티파니는 21일 소속사 퍼시픽 뮤직 그룹 코리아 공식 채널을 통해 배우로서의 새로운 매력을 담은 프로필 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 티파니는 화려함을 걷어내고 차분한 감성을 강조했다. 블랙 터틀넥에 자연스러운 헤어스타일로 연출한 미니멀한 스타일링은 눈빛과 표정에 집중하게 만들었다. 섬세한 감정선이 느껴지는 눈빛은 한층 깊어진 서사를 전달하며 보는 이들의 이목을 집중시켰다.

티파니 영 새 프로필. 퍼시픽 뮤직 그룹 제공

연기 활동에 대한 본격적인 행보를 예고한 티파니는 오는 6월 30일 막을 올리는 뮤지컬 ‘유미의 세포들’에서 주인공 유미 역을 맡아 관객을 만난다. 인기 웹툰을 원작으로 한 이 작품에서 그는 평범한 직장인의 일상과 사랑을 섬세한 연기로 풀어낼 예정이다.

이미 뮤지컬 ‘시카고’의 록시 하트 역을 통해 탄탄한 가창력과 압도적인 무대 장악력을 인정받은 만큼, 이번 유미 캐릭터를 통해 선보일 새로운 연기 스펙트럼에 큰 기대가 모이고 있다.

가수로서의 행보도 놓치지 않는다. 오는 5월, 솔로 데뷔 10주년을 기념하는 정규 앨범의 선공개 곡을 발매하며 가요계에 컴백한다. 배우로서의 변신과 아티스트로서의 성장을 동시에 증명해나갈 예정이다.

한편 티파니는 최근 배우 변요한과 부부가 됐다. 지난 2월 27일 변요한 소속사 팀호프는 “티파니 영과 변요한이 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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