크라운해태, 조각 작품 더 가까이… 여주 아울렛서 ‘미니어처 조각마켓

크라운해태제과가 신세계 프리미엄 아울렛에서 조각 작품을 대중이 더 가까이 보고 소장할 수 있는 자리를 마련했다. 견생(見生)조각전과 함께 ‘미니어처 조각마켓’을 열고 조각 감상의 문턱을 낮춘다.

이번 행사는 오는 26일까지 진행된다. 시민들이 조각 작품을 현장에서 직접 감상하는 데 그치지 않고, 마음에 드는 작품은 소장까지 할 수 있도록 기획했다.

조각마켓에는 국내 조각 작가 41명이 참여해 미니어처 작품 86점을 선보인다. 소형 조각 작품 중심으로 꾸려져 운송과 설치 부담이 상대적으로 적고, 실내외 다양한 생활공간에 배치하기 수월한 점이 강점으로 꼽힌다. 일상 공간에서 조각 작품을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 한 문화 소비 방식이라는 점에서 의미를 더한다.

이번 마켓의 배경에는 크라운해태가 지속적으로 이어온 ‘견생조각전’이 있다. ‘보면 생기가 솟는다’는 뜻을 담은 이 전시는 2016년 시작된 이후 현재까지 157회 열렸다. 대형 야외 조각 전시를 통해 일반 관람객의 접근성을 넓혀온 데 이어, 이번에는 소형 작품 판매까지 연결해 조각 감상의 접점을 한층 넓혔다.

신세계사이먼과의 협업도 확대되는 흐름이다. 양측은 2024년 부산 프리미엄 아울렛에서 50여 점 규모의 조각 전시를 선보이며 협업을 시작했다. 2025년에는 문화예술 업무협약을 바탕으로 여주와 시흥점으로 전시를 넓혔고, 올해는 파주와 부산점까지 포함해 국내 신세계 프리미엄 아울렛 전 지점으로 운영 범위를 확대했다.

실제 판매 성과도 나왔다. 2025년 여주 프리미엄 아울렛 전시에서는 대형 조각 작품 2점이 판매됐다. 단순 전시에 머물지 않고 작품 유통과 거래로 이어진 만큼 국내 조각계 지원의 실질적 사례로도 읽힌다.

크라운해태제과 관계자는 “누구나 부담 없이 조각 작품을 감상하고 소장까지 경험할 수 있도록 기획한 문화 프로젝트”라며 “앞으로도 작가와 고객을 잇는 다양한 시도를 통해 국내 조각 예술 저변 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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