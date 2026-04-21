149kg 식탐에 4000만 원 채무 회피까지…남편 ‘불통’에 아내 우울증 결국 ‘임계점’ [TV핫스팟]

이혼 숙려 기간 중 마지막 희망을 품고 ‘오은영 리포트’를 찾은 한 부부의 충격적인 사연이 공개됐다.

지난 20일 방송된 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에는 지난 1월 이혼 서류를 접수하고 냉전 중인 부부가 출연했다. 149kg에 달하는 남편의 건강 문제부터 1억6000만원에 달하는 채무 대위변제, 그리고 위생 문제까지 겹친 아내의 사연에 시청자들은 안타까움을 금치 못했다.

아내는 남편의 무책임과 태도 변화가 없는 모습에 지쳐 이혼을 결심한 상태였다. 일상 영상 속 남편의 상태는 심각했다. 몸무게가 149kg에 육박하는 남편은 한 달 빵값으로만 60~70만원을 지출할 정도로 식탐을 제어하지 못했다. 과거 아내가 아파서 물조차 마시지 못할 때도 옆에서 혼자 삼겹살을 구워 먹었을 정도였다. 이에 대해 남편은 “저탄고지 다이어트 중이었다”라는 변명을 내놓았으나, 스페셜 게스트 박태환은 “운동 없이 먹기만 하는 것은 효과가 없다”며 날카롭게 지적했다.

경제적 문제 역시 깊은 골을 만들고 있었다. 남편은 의붓형에게 빌려준 4000만원을 10년째 돌려받지 못하고 있었으며, 해당 자금은 불법 도박에 탕진된 것으로 드러났다. 아내는 남편의 대출금과 차 할부금 등 약 1억6000만원을 대신 상환하며 헌신했으나 보답은커녕 허무함만 남았다. 특히 의붓형은 차용증과 공증이 없다는 점을 악용해 채무 변제를 회피하며 잠적한 상태였다. 아내는 상황 해결을 위해 법률 자문을 구하는 등 동분서주했으나 남편은 “어차피 못 받을 돈이니 포기하라”며 무책임한 태도로 일관했다.

집안 위생 상태도 도마 위에 올랐다. 남편이 혼자 살던 집을 신혼집으로 사용하게 되면서 문제가 불거졌다. 냉장고에는 상한 음식이 가득했고 아기 이불 위로 벌레가 기어 다닐 만큼 환경은 열악했다. 남편은 “아내의 기억이 과장된 부분이 있다”며 문제를 축소하려 했지만, 오은영 박사는 이 또한 남편이 직시하고 개선해야 할 지점이라고 짚었다. 특히 진지한 대화를 장난으로 응수하거나 화를 내며 자책하는 방식으로 대화를 단절시키는 남편의 소통 방식이 갈등의 핵심으로 보였다.

오은영 박사는 아내의 심각한 우울 증세에 주목했다. 제작진과 소통하며 대화할 수 있었던 촬영 기간이 “꿈을 꾸는 것 같았다”며 눈물을 보인 아내를 향해 오 박사는 “아내의 우울증은 일반적인 감정 기복 수준을 넘어섰다”고 진단했다. 이어 “가장 최악의 순간에 남편을 이해해 준 건 아내였으나, 정작 아내가 힘들 때 남편의 공감은 전혀 없었다”고 일갈했다.

결국 남편은 “그동안 미안했다, 앞으로 변화하겠다”며 눈물로 반성했다. 아내는 “이혼 숙려 기간이 남은 만큼 남편의 변화를 조금 더 지켜보겠다”며 관계 회복에 대한 가능성을 조심스럽게 열어두는 것으로 상담을 마무리했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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