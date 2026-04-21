‘FT아일랜드 출신’ 송승현, 깜짝 2세 소식 전해…“곧 만나자, 우리 햇님이”

사진 = 송승현 SNS 계정

밴드 FT아일랜드 출신 송승현이 아빠가 되는 소식을 전했다.

송승현은 21일 자신의 SNS에 “곧 만나자, 우리 햇님이”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 태아의 초음파 이미지가 담겨 눈길을 끌었다.

앞서 송승현은 지난해 8월 개봉한 영화 ‘검은 령’ 관련 인터뷰를 통해 “사람 송승현으로서 몸도 마음도 더 성숙하고 건강해지는 계기를 만들고 싶었다”며 “결혼과 함께 뉴욕에서의 새로운 도전으로 일상을 채우고 있다”고 근황을 전한 바 있다. 이어 “격려와 응원 그리고 걱정을 해주셨던 팬분들도 많이 계셨던 기억이 난다”고 덧붙였다.

한편 송승현은 2009년 FT아일랜드 기타리스트로 데뷔해 활동했으며, 2019년 소속사와의 전속계약 종료 이후 배우로 전향했다. 이후 2024년 결혼과 함께 연예계 은퇴를 알렸고, 현재는 미국에서 요식업 사업을 운영 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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