아시아 대표 셀프 스토리지 ‘엑스트라스페이스’, 5월 양천점 오픈

엑스트라스페이스아시아가 서울 서남권 셀프 스토리지 시장 확대에 나선다. 엑스트라스페이스코리아는 오는 5월 서울 강서구에 국내 8번째 지점인 양천점을 연다고 21일 밝혔다.

엑스트라스페이스아시아는 2007년 싱가포르에서 출범한 셀프 스토리지 브랜드다. 현재 싱가포르를 비롯해 홍콩, 일본, 대만, 말레이시아 등 아시아 6개국에서 100곳이 넘는 지점과 31000개 이상의 보관 유닛을 운영하고 있다. 한국에서는 2010년 양재 1호점 개설 이후 압구정, 반포, 분당 등으로 지점망을 넓혀왔다.

이번 양천점은 본사가 직접 소유·운영하는 직영점 형태로 문을 연다. 회사 측은 임대나 위탁 운영 방식과 달리 시설 관리와 보안, 고객 응대 전반에서 균일한 품질을 유지할 수 있다고 설명했다. 장기 보관 고객에게도 안정적인 서비스와 신뢰를 제공하겠다는 구상이다.

시설 경쟁력도 앞세웠다. 양천점에는 연중 일정한 온도와 습도를 유지하는 항온·항습 시스템이 적용된다. 여기에 개인 PIN 코드 출입, 24시간 CCTV 모니터링 등을 포함한 보안 체계를 구축했다. 이용객 편의를 위해 24시간 출입이 가능하도록 했고, 전용 상하차 공간과 운반 장비 대여 서비스도 제공한다.

입지 측면에서는 주거 수요와 비즈니스 수요를 함께 겨냥했다. 강서구 염창·등촌동, 양천구 목동 등 주거 밀집 지역과 인접해 개인 고객의 수납 수요를 흡수하는 한편, 여의도와 마곡 등 업무지구와 가까운 점을 활용해 기업 고객의 재고·문서 보관 수요까지 공략한다는 전략이다.

강태진 엑스트라스페이스코리아 대표이사는 “양천점은 단순한 보관 공간이 아니라 도심의 공간 부족 문제를 덜어주는 실질적인 대안이 될 것”이라며 “그동안 축적한 운영 경험과 시설 관리 역량을 바탕으로 안정적인 보관 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, 양천점은 5월 초 정식 개점을 앞두고 4월 중순부터 얼리버드 사전 예약 프로모션도 진행 중이다. 사전 예약 고객에게는 할인 혜택이 제공된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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