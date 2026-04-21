K-콘텐츠 시장 24조원 규모…OTT 급성장, 영화는 ‘투자 위축’에 감소

21일 국회 의원회관 제2세미나실에서는 한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서(ECR) 발간 세미나가 열렸다. 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 사진=지동현 기자

한국 영상 콘텐츠 산업이 약 24조원의 부가가치를 올렸다는 미국영화협회 보고서가 나왔다. K-콘텐츠가 직접적인 일자리 창출 등 다양한 산업 부분에 걸쳐 폭넓은 경제적 기여를 하고 있다는 분석이다.

21일 국회 의원회관 제2세미나실에서는 한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서(ECR) 발간 세미나가 열렸다. 국회 문화체육관광위원회 여야 간사인 임오경·박정하 의원, 산업통상자원중소벤처기업위원회 간사 김원이 의원 주최로 열린 이번 세미나에서는 영상 콘텐츠 산업이 경제에 미치는 영향을 분석하고 발전 방향을 논의했다.

임 의원은 “대한민국 영상 콘텐츠 산업은 문화 영역을 넘어 국가 경제를 견인하는 핵심 성장 동력으로 자리 잡았다. 영화, 드라마, OTT 콘텐츠 등 다양한 분야에서 우리 콘텐츠는 세계 시장에서 큰 성과를 거두며 대한민국 국가 브랜드 가치 제고에 크게 기여하고 있다”며 “2025년에는 약 24조원 규모로 성장하며 연평균 14.5%의 성장세를 보이고 있다”고 말했다.

이날 발제를 맡은 손보영 미국영화협회(MPA) 코리아 대표는 MPA 의뢰로 영국 연구기관 옥스퍼드 이코노믹스가 한 연구 결과를 인용하며 한국의 영상 콘텐츠 산업이 2025년 기준 총 24조 8000억원의 국내총생산(GDP) 기여도를 기록했다고 밝혔다. 총 세수 기여액은 7조 1700억원에 달했다고 밝혔다. 또한 8만 5900명을 직접 고용했고 산업 및 공급망 종사자들의 소비 지출에 따른 유발 효과로 경제 전반에서 8만 4800개의 일자리가 추가로 창출되고 있다고 설명했다.

부문별 경제적 기여도를 보면 TV방송은 약 15조 6200억원을 창출하며 산업 전체 GDP 기여도의 약 65%를 차지해 산업의 핵심 축을 이뤘다. 영화 부문은 4조 9600억원(21%), 온라인동영상서비스(OTT)가 포함된 주문형 비디오(VOD)는 3조 5000억원(15%)을 추가로 창출했다.

손 대표는 “2024년 기준 한국 영화 및 TV 콘텐츠 수출 규모는 1조 8000억원으로 추산되며 성숙한 제작 생태계와 이미 입증된 국제적 경쟁력, 그리고 프리미엄 비영어권 콘텐츠에 대한 수요를 바탕으로 한국은 향후 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있다”고 말했다.

관광 산업에서의 영향력도 강조했다. 2024년 문화체육관광부의 외래관광객 조사에 따르면 관광객의 38.3%가 한류 콘텐츠를 접한 이후 한국 방문을 결정한 것으로 나타났으며 한국 방문 동기 가운데 가장 많이 언급된 요인이다. 손 대표는 “영상 콘텐츠 산업이 GDP와 일자리 창출이라는 직접적인 기여를 넘어 관광 및 문화적 소프트파워 측면에서도 실질적인 파급효과를 창출하고 있음을 보여준다”고 밝혔다.



2028년을 전망해 보면 OTT가 포함된 VOD 시장은 산업의 다른 부문을 상회하는 성과를 낼 것으로 예상됐다. 직접 GDP와 세수 기여는 각각 7.4%, 7.2% 그리고 직접 고용도 약 6.1% 늘어날 것으로 예상됐다. 반면 TV 방송과 영화 부문은 직접 GDP, 세수, 고용 측면에서 소폭의 감소세가 나타날 것으로 전망됐다. 이러한 추세는 스트리밍과 디지털 소비 중심으로 이동하는 글로벌 미디어 소비 변화 영향 때문인 것으로 분석됐다. 특히 영화 부문에 대해서는 지속적인 비용 상승 압력과 소비 패턴의 변화가 산업 성장에 제약 요인으로 작용할 것이라는 설명이다.

콘텐츠 시장 현장에서의 목소리도 나왔다. 영화 ‘내부자들’, ‘서울의 봄’, 디즈니+ ‘메이드 인 코리아’ 등을 만든 제작사 하이브미디어코프 정경재 부사장은 “오리지널 작품의 제작, 선구매 등 다양한 계약 형태가 일반화되면서 콘텐츠 IP가 장기적으로 어떻게 활용되고 축적될 수 있는지에 대한 논의가 점차 중요해지고 있다”며 “콘텐츠 IP는 영상 산업에 국한되지 않고 관광, 소비재, 문화 행사 등 다양한 연관 산업으로 확장될 수 있는 핵심 자산이다. 기획 단계부터 확장 가능성을 염두에 두고 비즈니스 협력 구조와 투자 방식에 대한 방법이 논의돼야 한다”고 강조했다.

또한 “글로벌 플랫폼과의 협업이 확대되는 환경 속에서 국내 제작 생태계가 안정적으로 유지하기 위해서 제작, 투자, 수익 회수 구조, 극장과 플랫폼 간의 역할 분담 등 다양한 요소에 대한 지속적인 점검과 논의가 필요하다”고 말했다.

글로벌 OTT 비키(Viki) 홍재희 컨텐츠총괄책임자는 “한국 콘텐츠 기준으로 현재 1000여편의 콘텐츠를 제공하고 있다”며 “다른 아시아 지역의 콘텐츠 비중이 증가하고 있지만 여전히 한국 드라마와 영화가 전체 서비스에서 가장 큰 사랑을 받고 있다”고 밝혔다. 이어 “라이센스 방영권에 그치지 않고 제작사의 IP 확보를 지원을 매년 확대해 나갈 계획”이라고 K-콘텐츠에 대한 투자 계획을 귀띔했다.

제작 현장에서의 어려움도 호소했다. 정 부사장은 “가장 제작 환경이 어려운 건 톱티어 제작사인데도 불구하고 투자가 안 된다는 것”이라며 “2025년 평균 30억원 이상 되는 영화의 수익률이 -33%다. 손익분기점을 넘긴 여섯 작품을 제외하고는 많은 작품이 손실이 났다”고 토로했다.



이어 “기존의 투자자들은 투자가 위축될 수밖에 없는 상황이고 신규 자본은 영화 시장이 어렵기 때문에 들어오지 않는다. 영화 생태계의 가장 큰 문제는 투자 생태계가 완전히 무너졌다는 것”이라며 “투자 생태계를 살리기 위해 집중적으로 투자하는 방향으로 산업을 이끌어가야 한다”고 밝혔다.



끝으로 임 의원은 “영상 콘텐츠 산업이 일자리 등 경제적 효과를 이만큼 내고 있는데도 문체부 예산은 늘어나지 않고 있어서 속상하다”며 “K-콘텐츠 산업에 대해서는 부처별로 분야가 나뉘어져 있다. OTT는 과학기술정보통신부인데 영화는 문체부다 보니까 너무나 어려움이 많다”고 지적했다.

이어 “대한민국의 창작자가 대단하고 위대하다고 생각하지만 우리 한류 콘텐츠가 멈춰버릴까 봐 걱정된다. 민간에 더 많은 지원이 필요하다”며 “OTT와 영화는 같은 선상에서 봐야 하는데 OTT 부과금도 내지 않는다. 공정하지 못하기 때문에 일원화가 필요하다”고 영화 산업과 OTT 산업의 일원화된 관리 중요성을 강조했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]