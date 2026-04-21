금동현, 中 팬심 또 저격…칭다오 단독 팬미팅 개최

금동현 팬미팅 포스터. 매니지먼트 런 제공

배우 금동현이 중국 팬들과의 특별한 만남을 이어간다.

21일 매니지먼트 런은 금동현의 칭다오 단독 팬미팅 포스터를 공개했다.

공개된 이미지 속 금동현은 특유의 부드러운 미소와 자연스러운 눈웃음으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

이번 팬미팅은 지난달 항저우에서 열린 행사 이후 뜨거운 반응에 힘입어 마련된 자리로, 금동현의 생일을 기념한 다양한 이벤트와 팬 참여형 프로그램이 준비될 예정이다. 현장을 찾는 팬들에게는 한층 특별한 시간이 될 전망이다.

최근 스크린 데뷔와 함께 연극 주연 소식을 알리며 연기 활동을 본격화한 금동현은 꾸준히 글로벌 팬층을 확장하고 있다. 이번 칭다오 팬미팅 역시 중화권에서의 입지를 더욱 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.

이와 함께 금동현은 꾸준한 팬 소통을 이어가며 국내외에서 존재감을 키워가고 있다. 팬들과의 접점을 확대하며 글로벌 배우로서의 가능성도 입증하고 있다.

금동현은 다음 달 10일 칭다오 팬미팅을 앞두고 있으며, 동시에 영화 촬영과 연극 ‘다정한 배웅’ 준비에 매진하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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