위메이드, 비댁스와 손잡고 스테이블코인 결제 모델 개발

위메이드·비댁스 CI = 위메이드 제공

위메이드가 디지털 자산 수탁 기업 비댁스와 손잡고 스테이블코인 결제 모델 구축에 나선다.

위메이드는 21일 비댁스와 스테이블코인 결제 사업 공동 개발 및 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 위메이드의 스테이블코인 금융 네트워크 기술과 비댁스의 규제 친화적 수탁 인프라를 결합해 국내에서 실제 활용 가능한 스테이블코인 결제 표준 모델을 마련하는 데 초점을 두고 있다.

양사는 기술 연동과 사업 확장을 위해 폭넓은 협력에 나설 계획이다. 위메이드가 개발한 원화 기반 스테이블코인 전용 메인넷인 스테이블넷(StableNet)과 비댁스의 법인용 수탁 지갑을 연계해 결제 인프라를 구축한다.

스테이블넷은 스테이블코인 발행과 운영에 특화된 블록체인으로, 별도의 가스 토큰 없이 원화 스테이블코인으로 수수료를 지불할 수 있어 회계 처리 부담을 줄인 것이 특징이다.

또한 고객확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 등 금융 규제 기능을 인프라 차원에서 지원하며, 거래 정보 보호와 동시에 규제기관의 감사 요구에도 대응할 수 있도록 설계됐다. 이와 함께 기업 파트너를 위한 인증 계정 기능 등을 통해 금융 서비스의 효율성도 강화했다.

비댁스는 가상자산사업자(VASP) 자격과 정보보호관리체계(ISMS), 글로벌 보안 인증(SOC 1 Type2), 자산 보험 등을 기반으로 안정적인 수탁 환경을 제공한다. 더불어 기관급 자산 데이터 분석과 법규를 준수하는 머니마켓펀드(MMF) 토큰 연계를 지원해 기술 완성도를 높일 예정이다.

양사는 향후 준비금 관리 모델과 수탁 자산 운용 구조를 공동 설계하고, 금융기관 대상 기술 검증(PoC)과 신규 서비스 발굴에도 협력할 방침이다. 또한 스테이블코인 컨소시엄 구성 등 생태계 확장에도 함께 나선다.

류홍열 비댁스 대표는 “양사의 기술이 결합되면 금융기관이 신뢰할 수 있는 실질적인 결제 모델이 마련될 것”이라며 “국내 스테이블코인 시장의 기준을 만들어가겠다”고 말했다.

김석환 위메이드 부사장은 “블록체인 기술과 수탁 역량의 결합을 통해 스테이블코인 생태계를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라며 “신뢰할 수 있는 결제 서비스를 빠르게 선보이겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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