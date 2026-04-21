선두 굳히는 KT·상위권 사수 농심…LCK 4주차 관전포인트

KT 롤스터 연승 행진의 주역으로 평가 받는 탑 라이너 ‘퍼펙트’ 이승민. 라이엇 게임즈 제공

KT 롤스터가 2026 LCK 개막 이후 우승 행진을 이어가며 팀 최장 연승 기록 경신에 도전한다.

라이엇 게임즈는 오는 22∼26일 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 2026 정규 시즌 4주 차 경기가 서울 종로구 롤파크 LCK 아레나와 인스파이어 아레나에서 진행된다고 21일 밝혔다.

현재 단독 1위에 올라 있는 KT 롤스터의 상승세가 두드러진다. 미드 라이너 ‘비디디’ 곽보성을 중심으로 탑 라이너 ‘퍼펙트’ 이승민의 성장, 서포터 ‘에포트’ 이상호의 안정적인 합류까지 더해지며 KT 롤스터는 전 라인에서 고른 활약을 보여주고 있다. 실제로 T1, 젠지를 비롯해 디플러스 기아 등 강팀들을 연이어 꺾으며 기세를 이어가고 있다.

KT 롤스터가 기록한 개막 6연승은 약 9년 만의 성과다. 2017년 스프링 시즌에서도 동일한 기록을 세운 바 있는 만큼 이번 4주 차는 팀 역사에 있어 중요한 분기점이 될 전망이다. 상대는 DRX와 BNK 피어엑스로, 전력상 우위가 점쳐지지만 과거 하위권 팀에 발목이 잡혔던 전례가 있어 방심할 수 없다.

쉽지 않은 상대들과 연전을 치르는 농심 레드포스. 라이엇 게임즈 제공

3주 차까지 단독 3위를 유지 중인 농심 레드포스는 쉽지 않은 상대들과 연이어 맞붙는다. 현재 4승 2패를 기록 중인 농심은 최근 승패를 반복하며 흐름이 다소 흔들렸지만 다시 연승을 쌓으며 분위기 반전에 성공했다.

4주 차에서 농심이 상대할 팀은 한화생명e스포츠와 젠지다. 두 팀 모두 순위 경쟁을 벌이고 있는 직접적인 라이벌로, 결과에 따라 상위권 판도가 크게 요동칠 가능성이 높다. 한화생명e스포츠는 5승 1패로 농심을 앞서 있고, 젠지는 3승 3패로 뒤를 쫓고 있어 두 경기 모두 치열한 승부가 예상된다.

다만 상대 전적은 농심에게 불리하다. 한화생명e스포츠를 상대로는 최근 대회에서 승리를 거둔 바 있지만, 정규 시즌 기준으로는 긴 연패 흐름이 이어져 왔다. 젠지를 상대로도 오랜 기간 승리를 거두지 못하고 있어 부담이 적지 않다. 농심은 이번 주를 앞두고 경기력 보완에 집중할 것으로 보인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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