‘기쁜 우리 좋은 날’ 윤종훈, 만취한 엄현경과 무반주 듀엣…애정 전선 본격 가동

‘기쁜 우리 좋은 날’ 윤종훈이 엄현경에게 묘한 감정을 느끼며 본격적인 관계 변화의 시작을 알렸다.

지난 20일 방송된 KBS 1TV 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’ 16회에서는 고결(윤종훈 분)이 자신도 모르는 사이 조은애(엄현경 분)를 신경 쓰기 시작했다. 이날 방송 시청률은 10.6%(닐슨코리아 제공, 전국 가구 전체 기준)를 기록, 두 주인공의 묘한 기류와 본격적으로 불붙은 사각 로맨스가 시청자를 사로잡았다.

고결은 자신의 모니터를 본 조은애에게 불같이 화를 냈다. 조은애는 업무 지시도 없이 외근만 나가는 고결의 행보가 궁금했을 뿐이라고 맞섰다. 하지만 고결은 “여기가 그쪽 멋대로 날뛰어도 되는 운동장이냐”며 조은애를 거세게 질책했다. 속상한 마음에 남몰래 눈물을 훔치던 조은애는 결의 모니터에 떠 있던 놀이터 사진을 떠올리고 이유 모를 익숙함을 느꼈다. 어린 시절 고결과 조은애는 사진 속 놀이터에서 만났던 적이 있기 때문. 오랜 시간이 흘러 앙숙이자 같은 팀 동료로 만나게 된 두 사람이 서로를 언제쯤 알아채게 될지 향후 전개에 대한 궁금증이 더해졌다.

재취업 면접에서 고배를 마신 조성준(선우재덕 분)은 서권식(정호빈 분)과 술잔을 기울이며 속내를 드러냈다. 조성준은 서권식이 고대치(윤다훈 분) 일가의 비서로 일하는 것에 의구심을 가졌던 것을 사과했고 “우린 가장인데, 있는 곳이 어디면 어떻다고…”라며 미안한 마음을 전했다. 이어 조성준은 “너희 둘은 각별했던 걸로 기억한다”고 말했지만, 서권식은 씁쓸하게 “우리가?”라고 대답, 고대치를 향한 감정의 골을 드러내 이들의 감춰진 과거 서사에 대한 호기심을 자극했다.

고결과의 신경전 다음 날 아무 일 없다는 듯 출근한 조은애는 먼저 사과를 건넸다. 계약의 허점을 이용, ‘조이’ 외 자신이 작업하던 아이디어를 빼내가겠다는 각오로 고결의 까칠한 태도를 견디겠노라 결심한 것. 이어진 회식에서 조은애는 분위기를 주도하며 과음을 했고, 그녀를 챙기는 한지훈(서동규 분)을 바라보던 고결은 날카로운 눈빛을 보내 시청자들의 설렘을 자극했다.

이후 고결과 조은애는 예상치 못했던 공통분모를 발견했다. 팀원들의 부추김에 마이크를 붙잡은 고결이 무반주로 노래를 시작하자 이 곡을 알고 있던 조은애가 홀린 듯 따라 불렀다. 지켜보던 서승리(윤다영 분)의 표정은 순식간에 굳었고, 승리를 향한 세레나데를 불렀던 고민호(정윤 분)도 불편한 기색을 드러났다. 조은애를 바라보는 고결의 눈빛이 미묘하게 바뀌며 네 사람의 엇갈린 애정 전선이 본격적으로 시동을 걸었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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