박윤서 감독, 배우 노재원, 이효제, 강미나, 전소영, 현우석, 백선호(왼쪽부터)가 21일 서울 용산구 CGV용산점에서 진행된 넷플릭스 '기리고' 제작발표회에 참석하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]