[SW포토]군대간 백선호와 함께

박윤서 감독, 배우 노재원, 이효제, 강미나, 전소영, 현우석, 백선호(왼쪽부터)가 21일 서울 용산구 CGV용산점에서 진행된 넷플릭스 '기리고' 제작발표회에 참석하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
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입력 : 2026-04-21 15:07:12 수정 : 2026-04-21 15:07:11
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박윤서 감독, 배우 노재원, 이효제, 강미나, 전소영, 현우석, 백선호(왼쪽부터)가 21일 서울 용산구 CGV용산점에서 진행된 넷플릭스 '기리고' 제작발표회에 참석하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
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