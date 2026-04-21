“콤플렉스였던 골반의 반전”…‘박성광♥’이솔이, 시선 사로잡은 레깅스 자태 [스타★샷]

사진 = 이솔이 SNS 계정

코미디언 박성광의 아내 이솔이가 자신의 몸매와 관련된 솔직한 이야기를 전했다.

이솔이는 21일 자신의 SNS에 “어릴 때 제일 놀림 많이 받은게 입술 두꺼운거랑 골반 넓은 거 였는데요..”라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다. 이어 “당시(중학생때부터...) 상처를 씨게 받아서 30년가까이 숨기고 다니다 이제야 요게 나름 장점(?)이 될 수 있다는 것을 알게 되었지만 이미 할미가 되어버렸다는”이라고 털어놨다.

또한 “그래도 날 풀리면 가끔 레깅스 입어보는 주책바가지입니다”라며 유쾌한 모습을 보이기도 했다.

사진 = 이솔이 SNS 계정

공개된 사진 속 이솔이는 레깅스를 입고 슬림한 허리와 균형 잡힌 골반 라인을 드러내 눈길을 끌었다. 군살 없이 탄탄한 몸매가 돋보이며 건강미 넘치는 매력을 뽐냈다.

한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했으며, 지난해에는 3년 전 여성암 진단을 받고 항암 치료를 받았던 사실을 밝힌 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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