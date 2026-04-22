아노티에르, 석촌동에 콘텐츠 쇼룸 오픈…부밍스튜디오스 새 작업공간 함께 구축

사진=아노티에르

크리에이티브 파트너십 스튜디오 아노티에르(Anotier)가 서울 송파구 석촌동에 콘텐츠 쇼룸을 새롭게 오픈한다고 22일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 공간은 부밍스튜디오스의 새로운 작업 거점이자 아노티에르의 콘텐츠를 직접 경험할 수 있는 오프라인 쇼룸으로 운영될 예정이다.

아노티에르 쇼룸은 단순한 스튜디오를 넘어 음반과 오디오 콘텐츠, 플레이리스트 등을 실제 공간에서 체험할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 방문자는 음악을 듣는 것을 넘어 브랜드와 창작자가 함께 기획한 콘텐츠를 공간 단위로 경험할 수 있다.

부밍스튜디오스는 기존 대치동 대형 녹음실 운영을 종료하고 변화한 제작 환경에 맞춰 작업 방식을 재정비해왔다. 이번 석촌동 공간은 이러한 전환의 결과로 기존의 오디오 제작 역량을 유지하면서도 보다 유연한 형태의 제작과 콘텐츠 실험이 가능한 구조로 구성된다.

아노티에르는 이번 쇼룸을 통해 오디오 기반 콘텐츠를 오프라인 경험으로 확장하고 브랜드 및 창작자와의 협업 프로젝트를 실제 공간에서 구현하는 거점으로 활용할 계획이다. 쇼룸은 5월 중 정식 오픈 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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