빅크, 3XS와 협력 체계 구축…스포츠 이벤트 테크 플랫폼 적용 확대

사진=빅크

빅크가 일본 3대3 농구 리그 3XS와 협력해 팬 참여형 디지털 운영 체계를 도입한다고 21일 밝혔다.

업체에 따르면 양사는 4월 19일 도쿄에서 이벤트 테크 플랫폼 ‘스페이스(SPACE)’를 기반으로 한 협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 콘텐츠, 커머스, 커뮤니티 기능을 결합한 팬 경험을 구축한다는 계획이다.

3XS는 2022년 출범한 일본 3대3 농구 리그로, 총 48개 팀이 참여하고 있다. 이번 협력을 통해 선수 콘텐츠와 경기 데이터를 제공하고 빅크는 플랫폼 운영과 MD 상품 판매, 물류를 담당하게 된다.

양측은 2026년과 2027년 시즌을 함께 준비하며 팬 참여형 이벤트, 디지털 콘텐츠, 커머스 연계 프로그램 등을 순차적으로 선보일 계획이다. 이를 통해 일본 농구 팬들에게 새로운 방식의 팬 경험을 제공하고, 리그 전반의 팬덤 확장을 도모한다는 방침이다.

3XS 정용기 대표는 “이번 협약은 리그와 팬을 연결하는 방식을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것”이라며 “경기 외적인 영역에서도 팬들이 지속적으로 참여하고 즐길 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “빅크의 플랫폼과 운영 역량을 통해 리그의 가치를 더욱 확장할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다. 빅크 김미희 대표는 “이번 협력은 일본 스포츠 시장에서 이벤트 테크 기반 팬 비즈니스를 본격적으로 전개하는 중요한 출발점”이라며 “스페이스를 통해 팬들이 단순 관람을 넘어 직접 참여하고 연결되는 경험을 제공하고 리그와 팀의 새로운 수익 구조까지 함께 만들어갈 것”이라고 말했다.

또한 “향후 다양한 스포츠 IP와의 협업을 통해 글로벌 팬덤 플랫폼으로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

빅크는 ‘올인원 디지털 베뉴(All-in-one Digital Venue)’를 지향하는 플랫폼 기업으로 티켓 예매, 라이브 스트리밍, 커머스, 팬덤 서비스, 데이터 분석 기능을 통합 제공하고 있다.

현재 전 세계 230여 개국에서 서비스를 운영하며 글로벌 팬덤 비즈니스를 빠르게 확장 중이다. 더불어 지난해 말 SBS ‘열혈농구단’을 시작으로 아티스트 중심으로 축적해온 서비스 역량을 스포츠 분야로 확장하고 있으며 한국여자축구연맹과의 ‘스페이스’ 기반 업무협약 체결에 이어 글로벌 스포츠 IP와의 협력을 지속 확대하고 있다. 향후 다양한 팬 경험 혁신을 지원하며 스포츠 산업 전반으로 사업 영역을 넓혀갈 계획이라고 업체 측은 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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