변우석·아이유 ‘대군부인’, 화제성 업고 시청률 고공행진

배우 변우석·아이유 주연의 드라마 ‘21세기 대군부인’이 전 세계적의 사랑을 독차지하고 있다.

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 속 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 로맨스가 본격화되면서 시청자들의 몰입도도 상승하고 있는 가운데 시청률부터 화제성, OTT 수치까지 싹쓸이했다.

단 4회 만에 수도권, 전국 기준 모두 두 자릿수를 돌파했을 뿐만 아니라 수도권, 전국, 2054 시청률 모두 동시간대 1위로 4회 연속 트리플 크라운을 차지했다. 특히 4회 최고 시청률은 13.8%까지 치솟으며 자체 최고 시청률을 기록, 거침없는 상승세를 보였다.(닐슨코리아 기준)

또한 K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2026년 4월 3주차 TV-OTT 드라마 화제성 순위에서 화제성을 구성하는 지표인 뉴스, VON, SNS, 동영상 모두 올킬하며 2주 연속 1위를 사수했다. 아이유와 변우석 역시 3주 연속 드라마 출연자 화제성 1, 2위를 석권했다. 여기에 TV-OTT 드라마 부문 검색 반응 TOP20 1위, 전 연령 검색 반응 1위로 관심을 모으고 있다.(4월21일기준)

OTT 반응도 뜨겁다. 디즈니+ 글로벌 공개 5일 기준 전 세계에서 가장 많이 시청된 한국 시리즈 1위에 이름을 올렸으며 플릭스패트롤 기준 디즈니+ TOP 10 TV쇼 부문 글로벌 4위, 비영어권 1위에 올랐다. 대한민국을 비롯해 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르에서는 첫 공개 이후 줄곧 1위를 유지 중이며 캐나다와 호주에서 4위, 미국에서는 5위를 기록했다. 북미, 오세아니아 지역에서 꾸준히 상위권에 랭크되고 있으며 브라질 1위, 칠레, 코스타리카, 멕시코 2위, 아르헨티나, 이탈리아 4위, 독일 8위, 영국 9위 등 중남미와 유럽 주요 시장에서도 고른 성과를 내고 있다.(4월10~20일, TV Show 집계 기준)

이에 힘입어 오는 5, 6회에서는 성희주와 이안대군의 관계가 깊어짐과 동시에 이를 지켜보는 민정우(노상현)의 동요도 시작될 예정. 더욱 흥미진진한 전개를 예고하고 있는 ‘21세기 대군부인’의 전개와 시청률 상승세에 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]