익스트림, IFBB PRO 보디빌더 우형재와 공동개발 ‘S7 프리워크아웃’ 출시

사진=익스트림

스포츠 뉴트리션 브랜드 익스트림이 내추럴 IFBB PRO 보디빌더 우형재와 협업해 ‘S7 프리워크아웃’ 제품을 출시했다고 21일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 제품은 약 180일간의 공동 개발 과정을 거쳐 완성됐다. 프리워크아웃은 운동 전 섭취를 통해 퍼포먼스 향상을 돕는 제품군으로 최근 운동 인구 증가와 함께 관심이 확대되고 있다. 익스트림 측은 이론 중심의 배합이 아닌 실제 운동 환경에서의 체감 요소를 반영하기 위해 IFBB PRO 현역 보디빌더 선수와의 협업을 진행했다고 설명했다.

이번 공동개발에는 실제 대회와 훈련 경험을 바탕으로 한 피드백이 반영된 것으로 원료 구성과 섭취 기준을 조정하는 데 중점을 뒀다.

제품은 천연 카페인, 특허 성분 S7, EAA 등 10가지 핵심 성분을 기반으로 구성됐다. 또한 개인의 운동 강도와 컨디션에 맞춰 섭취량을 조절할 수 있도록 3단계 스쿱 가이드를 적용해 초급자부터 숙련자까지 활용할 수 있도록 했다. 이와 함께 오렌지 주스 풍미를 적용해 섭취 편의성을 고려했으며 스테로이드·보존료·설탕을 첨가하지 않았다는 점도 특징이다. 제품은 건강기능식품 제조자개발생산(ODM) 기업 콜마비앤에이치에서 제조됐다고 브랜드 측은 전했다.

사진=익스트림

익스트림 관계자는 “운동 전 섭취 제품은 단순 성분 구성을 넘어 실제 운동 환경에서의 체감이 중요한 만큼 현역 선수와의 협업을 통해 보다 현실적인 기준을 반영하고자 했다”라며 “앞으로도 다양한 제품군을 통해 운동과 일상 속 자기관리를 지원하는 방향으로 제품을 선보일 계획”이라고 전했다.

한편 대한민국 활력 부문 14관왕 수상한 익스트림은 아르기닌, 블랙마카, 종합비타민 제품군 등을 선보이며 스포츠 뉴트리션 분야에서 제품 라인업을 확대하고 있다. 또한 가수 김종국을 4년 연속 브랜드 모델로 기용해 대중과의 접점을 넓히고 있으며 대한장애인체육회를 비롯해 러너 심진석, 보디빌더 우형재, 비치발리볼 신지은, 클라이밍 성한아름 등 다양한 종목 선수들을 후원하고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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