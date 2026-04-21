권나라, ‘갓벽’한 기럭지 과시…세상 혼자 사는 이기적인 비주얼 [스타★샷]

배우 권나라가 비현실적인 기럭지와 독보적인 비주얼을 과시하며 근황을 전했다.

지난 20일 권나라는 자신의 SNS 계정에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 권나라는 이국적인 풍경을 배경으로 여유로운 일상을 즐기는 모습이다.

특히 권나라의 남다른 패션 센스가 눈길을 끌었다. 그녀는 청량한 하늘색 티셔츠의 소매를 가볍게 롤업해 내추럴하면서도 감각적인 분위기를 연출했다. 몸을 타고 흐르는 여유로운 실루엣의 상의는 그녀의 슬림한 몸매를 더욱 돋보이게 했다.

여기에 하이웨이스트 라인의 다크 네이비 쇼츠를 매치해 장점인 황금 비율을 극대화했다. 넓은 팬츠는 가느다란 각선미를 강조했으며, 벨트 대신 구슬 장식이 더해진 경쾌한 스트랩을 허리에 둘러 자칫 밋밋할 수 있는 룩에 유니크한 포인트를 더했다.

마지막으로 화이트 스니커즈에 화사한 옐로우 컬러 양말을 매치한 권나라는 머리부터 발끝까지 완벽한 휴양지 룩을 완성하며 워너비 스타일콘다운 면모를 입증했다.

한편 권나라는 지난 5월 종영한 지니 TV 오리지널 ‘야한(夜限) 사진관’에서 열연을 펼쳤으며 현재 디즈니+ 새 오리지널 시리즈 ‘넉오프’를 차기작으로 확정 짓고 팬들을 만날 준비 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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