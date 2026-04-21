“설상가상 하이브” 방시혁 영장에 실적 눈높이까지 ‘뚝’…주주들 날벼락

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 한 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다. 2025.09.15. ks@newsis.com

하이브가 방시혁 의장에 대한 경찰의 구속영장 신청 소식에 장중 급락세를 보이고 있다.

21일 한국거래소에 따르면 이날 오후 12시 40분 기준 하이브는 전 거래일 대비 2.35% 내린 24만9000원에 거래 중이다. 총수의 사법 리스크가 현실화된 가운데, 실적 전망치까지 하향 조정되면서 투자심리가 급격히 위축된 것으로 풀이된다.

이날 강보합권인 25만7000원에서 출발한 주가는 방 의장의 구속영장 신청 소식이 전해진 직후 가파르게 꺾였다. 장 중 한때 24만4000원까지 추락하며 5% 가까운 변동성을 보였으며, 현재는 낙폭을 일부 만회한 상태다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 혐의로 방 의장에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 방 의장은 하이브 기업공개(IPO) 과정에서 허위 정보를 유포하거나 중요 사항을 누락하는 방식 등으로 약 1900억원 규모의 부당 이득을 챙긴 혐의를 받는다.

설상가상으로 증권가에서 내놓은 어두운 실적 전망도 주가를 압박하고 있다. 김유혁 IBK투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 하이브의 1분기 영업이익을 시장 기대치(430억원)를 밑도는 399억원으로 추정하며, 목표주가를 기존 48만원에서 40만원으로 16.7% 하향 조정했다. 김 연구원은 “BTS 컴백 관련 비용 지출과 재계약에 따른 정산율 상승이 원가 부담을 키웠다”며 “다만 2분기부터 BTS 월드투어 매출이 본격 반영되며 실적 회복세가 나타날 것”이라고 분석했다.

한국투자증권 역시 하이브의 1분기 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 내다보고 목표주가를 45만원에서 40만원으로 낮춰 잡았다. 하이브를 둘러싼 사법 리스크와 펀더멘털 우려가 동시에 터져 나오면서 당분간 주가 변동성 확대는 불가피할 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@segye.com

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