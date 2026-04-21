“영향력 강력” 빅뱅, K-팝의 황제 입증…월드 투어 대장정 선포

빅뱅이 "K팝의 황제"라는 타이틀을 다시 한 번 입증했다.

빅뱅은 세계 최대 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라')'에서 지난 4월 12일과 19일(현지시간) 공연을 성공적으로 마쳤다. 특히 멤버들은 "우리의 항해가 계속되길 바란다"며 팀이 데뷔했던 8월부터 월드 투어의 대장정을 시작할 것임을 알렸다.

전 세계 음악 팬들의 가슴을 다시 뛰게 만든 빅뱅의 행보에 외신들은 칭찬을 아끼지 않았다. 먼저 경제 전문지 포브스는 빅뱅을 "K팝의 황제"라고 치켜세우며 "글로벌 K팝 산업의 토대를 마련하고, 이후 등장한 거의 모든 그룹의 음악 스타일과 패션, 그리고 포부에까지 지대한 영향을 미친 빅뱅에게 '코첼라'는 그 축제를 시작하기에 더할 나위 없이 좋은 무대"라고 평했다.

빌보드는 '코첼라' 3일 차 최고의 순간들을 담은 보도에서 빅뱅의 활약을 조명했다. 이들은 "K팝 세계에서 빅뱅의 인기와 영향력은 여전히 강력하다"며 그 증거로 "추억을 되살리기 위해 무대로 몰려든 열렬한 팬들"로 꼽았다. 또 메가 히트곡으로 가득 채워진 세트리스트와 유닛·솔로를 넘나드는 무대들을 언급하며 "팬들을 K팝 황금기라고 할 수 있는 시절로 이끌었다"고 호평했다.

LA 타임즈는 "K팝에서 가장 영향력 있는 그룹 중 하나인 빅뱅이 20주년을 기념하는 무대를 선보였다"고 전했다. 현장 리뷰를 통해 "관능적이고 신나는 파티 음악으로 관객들을 끌어모았다"고 열광의 순간을 묘사하며 특유의 음악적 색채로 글로벌 팬들을 다시 한번 사로잡은 빅뱅의 존재감을 짚었다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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