탑, 팬 직접 만난다…무료 극장 청음회로 팬들 초대

가수 탑(T.O.P)이 팬들에게 보답하고자 특별한 선물을 준비했다.

21일 소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES) 측은 탑이 오는 24일 서울 광진구 메가박스 구의이스트폴 DVA관에서 무료 청음회를 개최한다고 밝혔다.

이번 청음회는 탑의 정규 1집 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’ 발매를 기념해 기획된 이벤트로, 24일 오후 8시와 10시 총 2회차에 걸쳐 진행된다. 탑은 팬들은 물론, 당첨자들과 정규앨범의 전체 트랙을 함께 감상하는 시간을 가질 계획이다.

특히 청음회가 열리는 DVA관은 아시아 최초 ‘돌비 비전+애트모스(Dolby Vision+Atmos)’ 기술이 결합된 상영관이다. 생동감 넘치는 비주얼을 느낄 수 있는 프로젝터와 애트모스의 공간감 가득한 사운드가 제공되는 만큼, 탑의 정규앨범을 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있는 자리가 될 것으로 기대를 모은다.

탑은 최근 발매한 첫 솔로 정규앨범으로 열띤 반응을 얻는 중이다. 그중에서도 더블 타이틀 ‘DESPERADO’와 ‘완전미쳤어! (Studio54)’의 뮤직비디오는 탑의 섬세한 감정선과 화려한 미장센으로 감각적인 영상미를 선사하며, 계속해서 그를 기다려온 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

글로벌 차트를 비롯한 각종 외신들의 호평 역시 인상적이다. 발매 첫날 스포티파이에서 약 147만 회의 스트리밍으로 2026년 K-POP 솔로 아티스트 중 최다 기록을 세운 탑은 전 세계 15개국 아이튠즈 1위, 미국 빌보드 앨범 차트 20위 등의 성과를 거뒀고, 미국 음악 매거진 더 페이더(THE FADER) 및 글로벌 팝 칼럼니스트 제프 벤자민(Jeff Benjamin)의 집중 조명까지 받으며 솔로 아티스트로서의 존재감을 확고히 했다.

한편, 탑의 무료 청음회는 21일 오후 5시부터 멤버십을 비롯해 일반 무료 가입자에 한해 응모가 가능하며, 이와 관련된 자세한 사항은 탑스팟픽쳐스 공식 SNS 채널 및 공식 팬 커뮤니티 TOPSX에서 확인 가능하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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