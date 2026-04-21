“관광이 국가경쟁력”… 국가관광전략회의, 대통령 소속으로 격상

이재명 대통령이 지난2월 열린 '확대 국가관광전략회의'에서 발언하고 있다. 뉴시스

국가관광전략회의가 대통령 소속 기구로 격상됐다. 관광 정책 최고 의사결정기구의 위상을 높여 관광산업을 국가 전략산업으로 육성하기 위한 범정부 추진 체계가 한층 강화됐다.

문화체육관광부는 21일 국무회의에서 이같은 내용을 담은 관광기본법 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 이에 따라 국가관광전략회의는 기존 국무총리 소속에서 대통령 소속으로 재편된다.

국가관광전략회의는 관광 진흥 방향과 주요 시책을 심의·조정하는 관광 분야 최고 의사결정기구다. 이번 개정으로 관광진흥계획의 수립뿐 아니라 추진 실적에 대한 평가, 정책 반영 기능까지 맡게 됐다. 각 부처의 관광정책 성과를 점검하고 이를 다시 정책에 반영하는 체계를 제도화했다는 의미가 있다.

앞서 지난 2월 열린 제11차 국가관광전략회의에는 대통령이 직접 참석해 관광을 국가 경제와 지역 발전을 이끄는 핵심 동력으로 키우겠다는 의지를 밝힌 바 있다. 이번 법 개정은 이를 제도적으로 뒷받침하는 조치로 풀이된다.

문체부는 후속 조치로 한국관광공사와 함께 오는 22일부터 5월 12일까지 관광정책 국민제안 공모전을 연다. 국민의 아이디어를 실제 정책에 반영하겠다는 취지다. 공모 분야는 제11차 국가관광전략회의에서 발표한‘방한관광 대전환, 지역관광 대도약’ 대책을 중심으로 한 8개 분야다. 참여 희망자는 한국관광공사가 운영하는 대한민국 구석구석 누리집 이벤트 페이지를 통해 제안서를 제출하면 된다.

문체부는 접수된 제안을 대상으로 전문가와 민간위원 심사를 거쳐 우수 제안자 20명을 선정할 계획이다. 최우수상 1명에게는 100만 원, 우수상 2명에게는 각 50만 원, 장려상 17명에게는 각 10만 원의 상금을 준다. 결과는 5월 26일 발표되며, 선정된 제안은 향후 관광정책에 반영할 방침이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “국가관광전략회의의 대통령 소속 격상을 계기로 관광정책 추진체계의 실행력과 정책 조정기능이 한층 강화됐다”며 “강력해진 정책 기반을 바탕으로 현장에서 필요로 하는 정책을 적극 발굴할 수 있도록 관광정책 국민제안 공모전에 많은 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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