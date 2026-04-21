SOOP-BFX, 2028년까지 동행…프로게이머X스트리머 협업 ‘기대’

SOOP 최영우 대표, BFX 김해찬 대표가 협약식에서 사진을 촬영하고 있다. SOOP 제공

SOOP이 e스포츠 구단 BNK 피어엑스(BFX)와 손잡고 플랫폼 내 e스포츠 콘텐츠 경쟁력을 대폭 강화한다.

SOOP은 BNK 피어엑스와 오는 2028년까지 이어지는 장기 전략적 파트너십을 체결했다고 21일 밝혔다. 서울 잠실 DN 콜로세움에서 진행된 협약식에는 SOOP 최영우 대표와 BFX 김해찬 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석해 협력을 약속했다.

이번 협약의 핵심은 콘텐츠의 확장과 팬 소통의 강화다. BFX 소속의 ‘리그 오브 레전드(LoL)’ 및 ‘FC 온라인’ 종목 선수들은 앞으로 SOOP에서 단독으로 개인 방송을 진행한다. 이를 통해 팬들은 평소 보기 힘들었던 프로게이머들의 일상과 실시간 소통을 고화질 스트리밍으로 즐길 수 있게 된다.

SOOP은 단순한 방송 송출을 넘어 프로게이머와 인기 스트리머가 함께하는 컬래버레이션 콘텐츠도 적극적으로 확대할 방침이다. 기존 e스포츠 팬덤과 스트리밍 유저층을 자연스럽게 연결해 시너지를 극대화하겠다는 전략이다.

온라인뿐만 아니라 오프라인에서도 유저들과의 접점을 넓힌다. 양사는 다채로운 오프라인 행사와 팬 이벤트를 공동 기획하여, 유저들이 직접 참여하고 경험할 수 있는 체험형 콘텐츠를 대거 선보일 계획이다.

SOOP 관계자는 “이번 파트너십은 프로 선수들의 개인 방송과 협업 콘텐츠, 오프라인 이벤트를 하나의 생태계로 연결하는 계기가 될 것”이라며 “유저들이 선수들과 더욱 가까이에서 소통할 수 있는 차별화된 환경을 구축해 나가겠다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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