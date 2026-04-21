김동엽 ‘괴력’ 앞세운 울산웨일즈, 원정 6연전서 5승 수확

사진=울산웨일즈 제공

외야수 김동엽(울산웨일즈)이 연일 담장 밖 아치를 신고하는 괴력을 선보였다. 덩달아 팀도 웃는다. 프로야구 퓨처스리그(2군) 울산은 신바람 행진을 이어가는 중이다.

울산은 20일 서산 구장서 열린 2026 퓨처스리그 정규리그 한화전에서 7-5 승전고를 울렸다. 이로써 지난 15일 함평 KIA전부터 이어진 원정 6연전을 5승1패 성적표로 마무리하는 등 기분 좋게 마무리했다. 11~13일 홈 울산서 열린 NC와의 3연전까지 포함해 내리 3번의 시리즈에서 모두 위닝시리즈를 챙긴 것도 값지다.

특히 원정길에 오른 뒤부터 김동엽의 타격감이 뜨거웠다. 이 6경기마다 모두 안타를 신고했고, 19, 20일 한화전에선 이틀 연속 홈런포를 장식한 바 있다. 그의 올 시즌 1, 2호 홈런이 나온 순간들이다. 이 가운데 20일 경기서 큼지막한 한 방을 앞세워 팀을 승리로 이끌었다는 평가다. 4-3 스코어로 리드를 점했던 5회 초 1사 후 바뀐 투수 이교훈에 맞서 쓰리볼 타격을 시도, 좌월 솔로포를 작성했다.

멀티히트도 곁들였다. 김동엽은 이날 5타수 2안타(1홈런) 2타점을 써냈다. 김동엽은 경기 뒤 “타석에 들어설 때부터 ‘칠 만한 공이 오면 과감하게 스윙하겠다’고 마음먹었다”면서 “3-0 카운트 상황에서도 자신 있게 배트를 돌린것이 좋은 결과로 이어졌다”고 설명했다.

손맛을 봤다는 점이 반갑다. 선수 역시 고개를 끄덕인다. 김동엽은 “최근 장타력이 점점 올라오고 있다는 느낌”이라며 “앞으로도 중심 타자로서 팀에 꾸준히 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 목소리를 높였다.

한편, 홈으로 복귀한 울산은 잠시 재정비의 시간을 보낸 뒤 재차 그라운드에 나선다. 오는 25일부터 울산 문수야구장에서 KIA와 홈 3연전을 치른다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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