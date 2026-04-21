“30kg 감량하더니 딴사람 됐네” 풍자, 감탄 부르는 수영복 자태 공개

풍자가 다이어트 후 달라진 비주얼을 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘풍자테레비’ 영상 캡처

유튜버 풍자가 30kg 감량 후 날씬한 수영복 자태를 공개하며 다이어트 성공을 인증했다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘역대급 럭셔리 풀빌라에서 1박 2일’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 풍자는 봄 휴가를 맞아 지인들과 함께 풀빌라를 찾았다.

본격적인 휴가에 앞서 엄청난 양의 장을 봐온 풍자는 “1박 먹을 건데 남들 일주일 식량을 샀다”며 “먹으려고 왔으니까 괜찮다”고 특유의 유쾌한 입담으로 ‘식도락 여행’의 시작을 알렸다.

영상의 하이라이트는 풍자의 수영복 공개 현장이었다. 숙소 내 온수 수영장을 즐기기 위해 수영복으로 갈아입고 나타난 풍자는 이전과 확연히 달라진 슬림한 라인을 드러내 시선을 사로잡았다. 앞서 30kg 감량 소식을 전했던 풍자는 한층 건강해진 모습으로 성공적인 다이어터의 면모를 가감 없이 뽐냈다.

다이어트 성공은 건강상의 변화로도 이어졌다. 다음 날 풍자의 지인이 “진짜 코를 많이 안 골더라”며 놀라워하자 풍자는 “다이어트 후 코골이가 많이 없어졌다고 하더라”고 답했다. 이어 그는 살이 빠지기 전후의 코골이 소리를 직접 묘사하며 웃음을 자아내기도 했다.

앞서 풍자는 비만 치료 주사 등의 도움을 받았으나 부작용으로 투약을 중단했다고 밝힌 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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