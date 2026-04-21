‘이안대군’ 변우석, 조니워커 블루 글로벌 캠페인 이끈다

대세 배우 변우석이 ‘조니워커 블루’의 새 얼굴로 나선다.

디아지오는 스카치 위스키 브랜드 조니워커가 배우 변우석을 ‘조니워커 블루’의 글로벌 브랜드 앰버서더로 선정했다고 21일 밝혔다.

이번 파트너십은 변우석의 커리어 행보와 조니워커 블루가 내세워 온 브랜드 메시지를 연결한 데 초점이 맞춰졌다. 조니워커 블루는 도전과 전진의 가치를 담은 브랜드 철학 ‘킵 워킹(Keep Walking)’을 통해 변우석이 만들어가는 성취의 순간들을 함께 조명할 계획이다.

새로운 캠페인은 ‘전진(progress)’을 콘셉트로 이날부터 글로벌 시장에서 순차적으로 공개된다. 조니워커 블루는 영상 시리즈를 비롯한 다양한 콘텐츠를 통해 변우석의 성장 과정과 진솔한 면모, 배우로서 쌓아온 여정을 담아낼 예정이다.

변우석은 모델 활동으로 커리어를 시작한 뒤 배우로 입지를 넓혀왔다. 최근에는 아시아를 중심으로 존재감을 키우며 글로벌 시장에서도 주목받는 스타일 아이콘으로 평가받고 있다. 이번 캠페인은 그가 출연한 드라마 ‘21세기 대군부인’의 방영 시기와 맞물려 공개돼 시너지를 낼 것으로 보인다.

디아지오코리아 측은 “변우석이 예술성과 세련된 이미지, 대중적 영향력을 두루 갖춘 인물이라는 점에서 이번 캠페인과의 접점이 크다”며 “브랜드가 상징하는 성취와 축하의 메시지를 변우석의 서사와 함께 보다 입체적으로 전달하겠다”고 밝혔다.

조니워커 블루는 스코틀랜드 희귀 원액을 정교하게 블렌딩해 완성한 디아지오의 대표 스카치 위스키다. 1만 개 오크통 가운데 극소수만 선별해 사용한다는 점을 내세우며, 깊이 있는 풍미와 부드러우면서도 강렬한 캐릭터를 강조해왔다. 브랜드는 이를 바탕으로 ‘축하와 성취의 순간을 위한 위스키’ 이미지를 구축하고 있다.

변우석과 함께하는 조니워커 블루 캠페인 관련 콘텐츠는 공식 인스타그램과 페이스북 채널을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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