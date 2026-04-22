[한강로 컷] 배우 송혜교,계절을 압도하는 카리스마 발산

배우 송혜교. 자료=미샤(MICHAA) 제공

배우 송혜교의 2026 SUMMER 컬렉션 캠페인이 공개되었다.

배우 송혜교. 자료=미샤(MICHAA) 제공

공개된 화보 속 송혜교는 특유의 차분한 카리스마와 깊이 있는 분위기로 컬렉션의 무드를 완성했다. 간결하면서도 구조적인 실루엣을 중심으로 다양한 룩을 소화하며, 미니멀하면서도 세련된 여름 스타일링을 제시했다.

배우 송혜교. 자료=미샤(MICHAA) 제공

베스트와 팬츠로 구성된 셋업은 군더더기 없는 테일러링으로 도회적인 무드를 강조했으며, 러플 디테일이 더해진 블라우스와 스커트 스타일링은 화사하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다. 또한 비대칭 실루엣의 니트 탑과 와이드 팬츠를 매치해 시크한 스타일을 완성했다.

배우 송혜교. 자료=미샤(MICHAA) 제공

이 외에도 그린 컬러의 가디건과 데님 팬츠를 활용한 캐주얼한 무드부터, 내추럴하게 흐르는 블라우스와 스커트로 한층 가볍고 심플한 스타일까지 선보인다. 여기에 시원하고 산뜻한 컬러의 프린트 스커트 아이템을 더해 컬렉션 전반에 걸쳐 다채로운 여름 스타일을 제안한다.

배우 송혜교. 자료=미샤(MICHAA) 제공

배우 송혜교. 자료=미샤(MICHAA) 제공

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]