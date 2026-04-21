[팬덤 와글와글] 블랙핑크 지수, 친오빠 논란에 크레딧까지 수정?…“무관한 사항”vs“해명 부족”

블랙핑크 지수가 범죄 의혹에 휩싸인 친오빠와의 연관성을 강하게 부인하며 진화에 나섰다.

지수의 1인 기획사 블리수(BLISSOO) 측은 20일 법률대리인을 통해 공식 입장을 내고 “현재 제기되는 사안은 아티스트와 블리수와는 전혀 무관하다”고 밝혔다. 법률대리인인 김앤장 법률사무소 은현호 변호사는 지수가 연습생 시절부터 가족과 떨어져 지내왔고, 해당 인물의 사생활을 인지하거나 관여할 수 없는 상황이었다고 설명했다.

블리수 설립 과정에 대해서도 선을 그었다. 지수 측은 가족 구성원으로부터 일부 제한적인 조언이나 대화 전달 차원의 도움은 있었지만, 보수를 받거나 의사결정에 참여한 사실은 없었다고 강조했다. 해당 인물에 대한 금전적·법률적 지원도 없으며, 앞으로도 그럴 계획이 없다고 덧붙였다. 온라인상 허위사실 유포에 대해서는 강경 대응 방침도 밝혔다.

하지만 해명 이후에도 논란은 쉽게 수그러들지 않는 분위기다. 온라인상에서는 지수가 출연한 작품의 제작 크레딧이 다시 주목받고 있다. 넷플릭스 시리즈 월간남친의 크레딧에 친오빠의 이름이 직함과 함께 기재돼 있다는 주장과 캡쳐본이 나오면서다. 여기에 또 다른 출연작 뉴토피아의 크레딧에도 같은 이름이 대표로 적혀 있다는 반응이 이어지고 있다.

특히 현재 넷플릭스 월간남친 크레딧에는 해당 이름이 삭제된 채 블리수엔터테인먼트로만 표기돼 있어 눈길을 끈다.

일부 누리꾼은 “전혀 무관하다면서 이름은 왜 계속 남아 있었느냐”고 지적했다. “공식 입장과 실제 흔적이 엇갈린다”는 반응도 적지 않다. 과거 업무적으로도 일정 부분 연결돼 있었던 것 아니냐는 의문이 제기되는 이유다. 이 같은 정황이 사실이라면 “가족 구성원이 의사결정에 참여한 바 없다”는 해명과 배치되는 것 아니냐는 지적이 뒤따랐다.

앞서 언론 보도를 통해 유명 걸그룹 가족인 30대 남성 A씨가 지난 15일 인터넷 방송 BJ 여성 B씨의 식사 데이트권을 구매한 뒤 집으로 데려가서 추행을 하다가 B씨 지인의 신고로 경찰에 체포된 사실이 알려졌다. 당시 A씨는 신체 접촉은 인정했으나 강제성은 없었다고 반박한 것으로 알려졌다.

여기에 온라인상에서 A씨의 아내라고 밝힌 B씨가 남편으로부터 지속적인 가정폭력을 당해왔다고 주장하며 파장이 일었다. A씨는 이에 대해 입장을 내놓지 않았다.

여론은 엇갈린다. 일각에서는 “논란이 커지자 뒤늦게 꼬리 자르기에 나선 것 아니냐”는 냉소적인 반응을 내놓고 있다. 반면 또 다른 쪽에서는 “가족의 사생활까지 지수에게 책임지라고 하는 것은 지나치다”며 확대 해석을 경계한다. 다만 지수 측의 해명에도 불구하고 대중의 의구심이 완전히 해소되지 않은 만큼 이번 논란은 당분간 팬덤 안팎에서 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.

지수도 이 같은 여론의 흐름을 의식한 듯 공개 일정을 조정했다. 관계자는 21일 “예정됐던 지수의 공항 출국 취재 일정이 내부 사정으로 취소됐다”고 알렸다. 당초 지수는 22일 프랑스 파리 출국을 앞두고 공항 패션 관련 취재가 예정돼 있었지만 출국 하루 전 일정이 돌연 취소됐다. 최근 불거진 가족 관련 논란이 영향을 미친 것 아니냐는 해석이 나온다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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