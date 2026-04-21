힐레베르그, 한정판 블루텐트 만든다... 전성곤, 크리에이티브 참여

예능 프로그램 ‘호텔도깨비’에서 ‘만능일꾼 곤이’로 얼굴을 알린 전성곤이 이번에는 글로벌 아웃도어 협업 프로젝트를 기획한 크리에이티브 디렉터로 나섰다.

전성곤은 스웨덴 프리미엄 아웃도어 브랜드 힐레베르그(HILLEBERG)는 라이프스타일 프로젝트 ‘아이엠 어 서퍼(I AM A SURFER)’와 손잡고 전 세계 100동 한정 블루 컬러 텐트 3종을 오는 7월 선보인다고 밝혔다.

이번 협업은 양측이 함께 진행하는 글로벌 프로젝트다. 협업 제품은 블루 컬러를 적용한 텐트 3종으로, 오는 7월 소비자들과 만난다. 한정 수량 생산 방식으로 추가 제작 없이 운영될 예정이어서 희소성이 높다.

이번 협업은 힐레베르그 특유의 브랜드 정체성에 라이프스타일 메시지를 접목한 사례로 볼 수 있다. 업계에서는 방송 출연 경험을 지닌 인물이 콘텐츠 감각과 브랜드 기획 역량을 결합해 아웃도어 프로젝트에 참여했다는 점에서 주목하고 있다.

힐레베르그는 1971년 스웨덴에서 출발한 프리미엄 아웃도어 브랜드다. 극한 환경에서도 사용할 수 있는 내구성과 기능성을 앞세워 전 세계 캠핑·백패킹 마니아층에서 높은 인지도를 쌓아왔다.

아이엠 어 서퍼는 자연과 라이프스타일, 태도를 연결하는 프로젝트로 소개된다. 핵심 메시지는 ‘블루 마인드, 블루 라이프(Blue Mind, Blue Life)’다. 브랜드 측은 이번 협업에 대해 단순한 제품 출시가 아니라 아웃도어를 매개로 한 감각과 철학을 제안하는 프로젝트라고 설명했다.

브랜드 관계자는 “최근 레저·아웃도어 업계에서는 장비의 기능만이 아니라 브랜드가 제시하는 경험과 서사를 함께 소비하는 흐름이 강해지고 있다”며 “이번 협업 역시 텐트라는 제품군에 한정판 컬러와 프로젝트 메시지를 결합한 사례”라고 말했다.

한편 힐레베르그와 ‘I AM A SURFER’의 협업 제품은 오는 7월 공개될 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]