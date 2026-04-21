내일은 ‘지구의 날’…진해성 팬클럽, 중랑천 생태계 살리기 앞장

사진=해성사랑

해성사랑 서울 지역방 회원들이 중랑천에서 봉사활동을 펼쳤다.

가수 진해성의 팬클럽 ‘해성사랑’이 다가오는 ‘지구의 날’을 기념해 뜻깊은 환경 보호 활동에 나섰다.

지난 18일 해성사랑 서울 지역방 회원들은 서울 중랑천 일대에서 생태 환경 보전을 위한 봉사활동을 진행했다. 이번 활동은 오는 22일 지구의 날을 맞아 기후 위기 대응과 지역 생태계 회복에 기여하고자 기획됐다.

이날 봉사에 참여한 회원들은 수변 인근에 서식하며 토착 식물의 성장을 방해하는 환삼덩굴 제거에 주력했다. 환삼덩굴은 2019년 환경부가 지정한 생태계 교란 생물로, 왕성한 번식력을 통해 주변 식물의 광합성을 차단하고 가을철 꽃가루 알레르기를 유발하는 등 생태계와 시민 건강에 해를 끼치는 식물이다. 특히 외래종이 아닌 토착 식물 중 유일하게 생태계 교란 생물로 지정될 만큼 관리의 중요성이 큰 종이다.

한편 해성사랑 측은 이번 활동을 계기로 중랑천 환경센터와 협력을 강화하고, 향후 정기적으로 중랑천 환경 정화 활동을 이어가기로 약속하며 성숙한 팬덤 문화의 표본을 보여줬다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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