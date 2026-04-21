BTS ‘스윔’, 빌보드 핫100 4주 연속 톱10…‘2026년도 방탄소년단의 해’

서울 중구 명동 케이메카 명동본점에서 외국인 관광객들이 BTS 앨범 등 굿즈를 살펴보고 있다. 사진=뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑(arirang)’으로 글로벌 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.

21일 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(4월25일 자) 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 신곡 ‘스윔(SWIM)’은 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 10위를 기록하며 4주 연속 톱10 수성에 성공했다.

약 3년9개월 만에 발매된 완전체 앨범의 타이틀곡 스윔은 발매 직후 해당 차트 1위로 진입한 바 있다. 이후 2위와 5위를 거쳐 이번 주 10위까지 한 달 내내 최상위권을 유지하며 탄탄한 대중성을 증명했다.

세부 지표 역시 압도적이다. 스윔은 ‘디지털 송 세일즈’ 차트에서 1만1000건의 판매량을 기록하며 4주 연속 정상을 지켰다. 또한 전 세계 200개 이상 국가·지역의 스트리밍과 판매량을 집계하는 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌(미국 제외) 차트에서도 나란히 1위를 유지하며 글로벌 신드롬을 이어갔다.

스윔은 방탄소년단이 통산 7번째로 핫 100 정상에 올린 곡이다. 리더 RM이 작사 전반을 진두지휘했으며 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 전진하겠다는 의지를 ‘수영(SWIM)’이라는 키워드에 투영해 전 세계 리스너들의 공감을 얻고 있다.

한편 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스의 흥행에 힘입은 가상 걸그룹 헌트릭스의 기세도 매섭다. 이들의 OST 곡 골든(Golden)은 이번 주 핫 100 7위를 기록, 43주째 차트 인(In)이라는 대기록을 세웠다. 골든은 앞서 이 차트에서 총 8차례 정상을 차지한 바 있다.

이번 주 핫 100 1위는 미국 컨트리 신성 엘라 랭글리(Ella Langley)의 ‘추진 텍사스(Choosin’ Texas)’가 차지하며 7주 연속 왕좌를 지켰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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