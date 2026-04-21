“벌써 19살?” 뉴진스 혜인, 앳된 티 벗고 ‘성숙미 물씬’…완성형 비주얼

한층 성숙해진 모습으로 생일을 맞이한 혜인. 출처=뉴진스 공식 인스타그램

그룹 뉴진스가 약 6개월간의 긴 침묵을 깨고 공식 SNS 활동을 재개했다.

21일 뉴진스의 공식 인스타그램에는 “HAPPY HYEIN DAY”라는 문구와 함께 멤버 혜인의 생일을 축하하는 여러 장의 사진이 게재됐다. 이번 게시물은 지난해 하반기 이후 약 반 년 만에 올라온 새로운 소식으로, 공개 직후 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어내고 있다.

사진 속 혜인은 이전의 앳된 모습에서 벗어나 한층 깊어진 분위기를 풍겼다. 채도가 높은 오렌지색 티셔츠에 짙은 브라운 컬러의 멜빵바지를 매치해 감각적인 레트로 패션을 선보였다. 특히 골덴 소재가 주는 따뜻하고 정겨운 느낌에 체크무늬 머플러와 스트라이프 비니를 더해 자유분방하면서도 지적인 ‘여행자’ 컨셉을 완벽히 소화해냈다.

사진을 접한 누리꾼들의 반응은 반가움과 아쉬움이 교차했다. 팬들은 “혜인이가 벌써 19살이라니, 이제 정말 어른 같다”, “공백기 동안 미모가 완성형이 됐다”며 그녀의 성장에 감탄했다.

반면, 길어지는 활동 공백에 대한 우려의 목소리도 높았다. 일부 누리꾼들은 “가장 예쁘게 성장하는 시기를 보지 못해 아쉽다”, “생일 때만 근황을 알 수 있는 거냐, 하루빨리 무대 위 모습을 보고 싶다”며 뉴진스의 활동에 대한 그리움을 강하게 드러냈다.

이번 혜인의 생일 게시물이 뉴진스의 향후 활동 재개를 알리는 신호탄이 될지 가요계의 이목이 쏠리고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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