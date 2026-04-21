손현주부터 이준영까지…‘신입사원 강회장’ 첫 리딩부터 역대급 앙상블

신입사원 강회장 대본리딩 현장 = SLL, 코퍼스코리아 제공

‘신입사원 강회장’이 이준영부터 손현주까지 세대를 아우르는 연기파 배우들의 열기 가득한 대본리딩 현장을 공개하며 화려한 시작을 알렸다.

21일 JTBC 신입사원 강회장 제작진에 따르면 출연 배우들은 최근 대본리딩을 가졌다.

신입사원 강회장은 국내 최대 기업 최성그룹을 일궈낸 사업의 신 강용호 회장이 예상치 못한 사고로 인해 원치 않는 두 번째 인생을 맞이하며 벌어지는 리마인드 라이프 스토리를 그린다.

대본 리딩 현장에는 김순옥 크리에이터와 고혜진 감독, 현지민 작가를 포함해 주요 출연진이 모두 집결했다.

먼저 이준영은 축구선수 출신 황준현의 거침없는 패기와 열정을 넉살 좋고 유쾌한 에너지로 소화하며 현장 분위기를 이끌었다. 재벌가의 숨겨진 자식 ‘강방글 역의 이주명은 자유분방한 겉모습 뒤에 위험한 야망을 숨긴 캐릭터의 이면을 섬세한 목소리 톤 변화로 그려내며 감탄을 자아냈다.

강용호 회장의 자식들로 분한 전혜진(강재경 역)과 진구(강재성 역)의 연기 대결도 압권이었다. 전혜진은 목표를 향해 물불 가리지 않고 돌진하는 강재경의 기세를 단단한 눈빛으로 표현했고, 진구는 자격지심에 사로잡힌 강재성의 복잡한 심리를 날카로운 말투에 담아내 극적 긴장감을 높였다.

극의 중심을 잡는 최성그룹 회장 강용호 역의 손현주는 존재만으로도 압도적이었다. 불굴의 의지로 대기업을 키워낸 회장의 위엄과 묵직한 카리스마를 완벽하게 구현하며 현장의 몰입도를 단숨에 끌어올렸다.

제작진은 “배우들의 깊이 있는 캐릭터 해석 덕분에 첫 리딩부터 드라마 속 한 장면을 보는 듯한 생동감이 넘쳤다”며 “상속을 둘러싼 치열한 심리전과 인물들의 얽히고설킨 관계가 신선한 재미를 선사할 것”이라고 자신감을 내비쳤다.

이준영, 이주명, 전혜진, 진구, 손현주의 막강한 앙상블이 기대를 모으는 신입사원 강회장은 내달 30일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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