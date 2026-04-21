CGV, 26일 프로야구 잠실·대전 경기 극장 생중계 결정

CGV가 KBO 리그 두 경기를 극장에서 생중계한다.

21일, CGV는 오는 26일 오후 2시에 진행되는 ‘LG 트윈스 vs 두산 베어스’ 경기와 ‘NC 다이노스 vs 한화 이글스’ 경기를 생중계한다고 밝혔다.

서울 잠실야구장에서 열리는 ‘LG 트윈스 vs 두산 베어스’ 경기는 CGV강변, 구로 등에서 생중계한다. 대전 한화생명 볼파크에서 펼쳐지는 ‘NC 다이노스 vs 한화 이글스’ 경기는 CGV대전, 용산아이파크몰, 창원더시티, 천안펜타포트, 청주(서문) 등에서 만나볼 수 있다.

KBO 리그 극장 생중계 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 “극장에서 함께 응원하며 야구를 즐기는 관람 문화가 관객들 사이에서 자연스럽게 이어지고 있다”며 “앞으로도 팬들이 함께 몰입하고 즐길 수 있는 경험을 통해 극장만의 색다른 야구 관람 재미를 전해 나가겠다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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