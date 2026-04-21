다저스 마무리 디아스, 팔꿈치 수술로 이탈… 후반기 복귀 전망

사진=LA 다저스 SNS 캡처



미국 메이저리그(MLB) 디펜딩 챔피언 LA 다저스의 수호신 에드윈 디아즈가 팔꿈치 부상으로 이탈했다.

MLB닷컴은 21일 “다저스 구단은 마무리 투수 디아즈가 23일 팔꿈치 관절 유리체 수술을 받는다고 밝혔다”며 “후반기 복귀가 예상된다”고 보도했다. 이는 관절 안에서 돌아다니는 연골 조각이나 뼛조각을 제거하는 수술이다.

디아즈는 명실상부 빅리그 최고 불펜 투수 중 한 명이다. 지난 2016년 시애틀 매리너스 유니폼을 입고 MLB에 데뷔해 3시즌을 뛴 뒤 메츠로 이적해 지난해까지 9시즌을 소화했다. 현시점 최고의 불펜으로 꼽힌다.

올 시즌을 앞두곤 3년 6900만 달러(한화 약 1016억원) 대형 계약을 맺고 다저스 품에 안겼다. MLB에서 527경기 동안 29승36패 257세이브 평균자책점 2.91을 기록했다.

올스타 선정도 3차례다. 한 해 최고의 마무리 투수에게 주어지는 마리아노 리베라상(아메리칸리그)과 트레버 호프먼 상(내셔널리그)을 각각 1회, 2회 수상한 바 있다.

올 시즌 7경기 1승0패 4세이브 평균자책점 10.50에 고개를 떨궜다. 지난 20일 쿠어스필드 원정에선 콜로라도 로키스 상대로 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 와르르 3실점하며 무너졌다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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