제로베이스원, 제로즈와 함께 완성하는 ‘장미 정원’…팬심 정조준

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 이색적인 이벤트로 팬과 소통한다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 오는 5월 1일 서울 강서구 서울식물원에서 ‘ZEROBASEONE♥ZEROSE 장미 재배원 이벤트’를 개최하고 팬들과 만난다.

이번 이벤트는 제로즈(ZEROSE, 공식 팬덤명)의 생일을 기념해 진행되는 것으로, 제로베이스원은 팬들과 같은 공간에서 함께 꽃을 심으며 장미 정원을 완성, 특별한 장소를 탄생시킬 것으로 예상된다.

이뿐만 아니라 제로베이스원은 팬들을 위한 미니 생일 파티까지 준비해 더욱 풍성한 시간을 선사할 계획이다. 멤버들이 직접 건네는 뜻깊은 축하 속에서 아름다운 추억을 남길 이번 이벤트를 향해 팬들의 관심이 높아진다.

앞서 제로베이스원은 로고 리뉴얼과 더불어 새로운 프로필 이미지를 공개하고 한층 세련되고 성숙해진 아이덴티티를 구축했다. 서울식물원과의 색다른 이벤트로 남다른 행보를 이어가는 이들이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 이목이 집중된다.

한편, 제로베이스원은 ‘ZEROBASEONE♥ZEROSE 장미 재배원 이벤트’를 비롯해 다양한 활동으로 글로벌 팬들과 소통할 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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