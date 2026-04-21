앰퍼샌드원, ‘GOD’ 뮤비 관전포인트 공개 “싸우는 장면이…”

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 신곡 ‘GOD’의 뮤직비디오를 공개했다. 이에 따라 더 음악을 즐길 수 있는 관전 포인트를 전했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 20일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원 미니 4집 ‘DEFINITION’(데피니션)의 타이틀곡 ‘GOD’(갓) 뮤직비디오 촬영 비하인드 영상을 공개했다.

첫 촬영부터 에너지 넘치게 시작한 앰퍼샌드원은 다양한 액션과 군무 신을 소화하며 시선을 사로잡았다. 촬영 내내 멤버들은 제스처 하나하나에 디테일을 추가해 완성도 높은 장면을 만들었다. 또한 개인 촬영을 진행할 때는 서로 모니터링을 해주며 응원과 칭찬을 아끼지 않았고, 장시간 이어진 촬영 속에서도 유머러스한 모습을 보여주며 현장 분위기에 활력을 더한다.

촬영 중간 진행된 인터뷰에서 나캠든은 신곡에 대해 “개인적으로 ‘GOD’이 되게 힙한 곡이라고 생각한다. 어떻게 해석하는가에 따라 재밌게 풀어낼 수 있을 것 같다”라고 전했으며, 최지호는 “단상 위에서 훅 부분 안무를 촬영했는데 뮤직비디오에만 나오는 버전이다 보니까 기대가 된다”라고 덧붙였다. 여기에 카이렐은 “감정이 가장 강하게 표현되는 싸우는 장면들이 이번 뮤직비디오의 포인트라고 생각한다. 최근에 감정 표현에 대한 레슨을 받았던 게 도움이 된 것 같다”라며 비하인드 이야기를 전했다.

멤버들은 촬영을 마무리하며 “지금까지 촬영했던 뮤직비디오 중에 액션 신이 가장 많아서 재밌었고 기억에 많이 남을 것 같다. 그리고 곳곳에 멤버들의 케미가 돋보이는 구간과 킬링 포인트가 굉장히 많기 때문에 그런 부분에 집중해서 봐주시면 좋을 것 같다. 이번 ‘DEFINITION’ 앨범에도 많은 관심 부탁드린다”라며 뮤직비디오 관전 포인트와 소감을 밝혔다.

앰퍼샌드원은 지난 8일 발매한 미니 4집 ‘DEFINITION’으로 국내외의 주목을 받고 있다. 새 앨범은 발매 당일 한터차트 일간 음반차트 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 2위에 올랐고, 초동 판매량 15만 장 이상을 기록하며 커리어 하이를 달성했다. 또한 엔비 미디어(EnVi Media), 스위티 하이(Sweety High), 이어밀크(EARMILK) 등 해외 유수 매체들이 앰퍼샌드원의 컴백을 집중 조명하며 ‘글로벌 루키’로서 존재감을 펼치고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]