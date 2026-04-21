‘RBC 헤리티지 3위+시즌 3번째 톱5’ 김시우, 세계랭킹 26위 도약

사진=AP/뉴시스

미국프로골프(PGA) 투어에서 활약 중인 김시우(CJ)가 재차 상승곡선을 그려간다.

김시우는 지난 20일 발표된 남자 골프 세계랭킹에서 26위에 올랐다. 지난주 30위에서 4계단 도약하는 등 이유 있는 변화다.

앞서 같은 날 마무리된 미국프로골프(PGA) 투어 특급 대회인 RBC 헤리티지(총상금 2000만 달러)에 출전, 3위라는 성과를 써냈다. 김시우는 최종 합계 16언더파 268타를 기록했고, 올 시즌 세 번째 톱5이자 다섯 번째 톱10 진입을 일궜다.

세계랭킹 26위는 지난 2월 마크한 개인 최고 순위이기도 하다. 재차 타이 기록을 작성하는 데 성공했다. 김시우는 한국 선수 중 세계랭킹 50위 안에 유일하게 자리했다. RBC 헤리티지서 공동 42위에 오른 임성재는 지난주보다 4계단 하락한 76위다.

이 밖에도 김성현(137위), 김주형(139위), 안병훈(144위) 등이 그 뒤를 이었다. RBC 헤리티지 우승자인 맷 피츠패트릭(잉글랜드)은 3위를 차지, 지난주 7위에서 4계단 껑충 뛰었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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