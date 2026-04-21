황희찬 뛰는 울버햄튼, 강등 수모… EPL 한국 선수 ‘0’ 되나

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‘유일한 한국 선수마저…’

한국 국가대표팀 공격수 황희찬(울버햄튼)이 소속팀과 함께 ‘강등’이라는 쓰라린 결과를 마주했다.

조기 확정이다. 울버햄튼은 21일 2025∼2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔여 5경기를 남긴 시점에서 강등이 결정됐다. 이날 영국 런던의 셀허스트 파크서 열린 2025∼2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드 크리스탈 팰리스와 웨스트햄 유나이티드의 경기가 0-0으로 끝난 여파다.

올 시즌 유독 힘든 시간을 보내야 했다. 울버햄튼은 초반부터 흔들렸고, 3승8무22패로 승점 17점을 쌓는 데 그쳐 20위 최하위에 올라 있다. 사흘 전인 18일 리즈 유나이티드 상대로도 0-3으로 완패했다. 절망적인 순간, 마침표가 찍혔다. 남은 5경기를 모두 이겨 승점 32점을 확보해도 현재 잔류권 17위에 있는 웨스트햄(8승9무16패·승점 33)을 넘을 수 없다.

앞서 2017∼2018시즌 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부) 정상에 오른 울버햄튼은 승격 이후 내리 두 시즌 연속으로 EPL 7위를 차지하는 저력을 보여주기도 했다. 그러나 올 시즌은 부진을 결국 떨쳐내지 못하면서 강등의 아픔을 겪게 됐다. 황희찬은 올 시즌 EPL 22경기에 출전 2골 1어시스트를 기록했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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