북중미월드컵, 지상파서도 시청 가능… JTBC-KBS ‘극적합의’

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다가오는 6월 개막을 앞둔 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 지상파 방송을 통해서도 볼 수 있게 됐다. 종합편성채널인 JTBC와 지상파 방송사인 KBS가 이번 대회 중계권을 공유한다.

JTBC는 20일 “지상파 방송들과 중계권 재판매 협상을 벌여온 결과, KBS와 합의를 이뤘다”며 “다른 지상파 방송사들에도 KBS와 합의한 같은 조건으로 최종 제안을 했다”고 밝혔다. 이후 협상 결과에 따라 월드컵 중계 채널은 더 늘어날 수 있을 전망이다.

JTBC는 FIFA와 2026년부터 2030년까지 월드컵 중계권 독점 계약을 체결했다. 지난 2월엔 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 단독 중계에 나섰지만, 보편적 시청권 침해 논란에 휩싸인 바 있다.

이번 월드컵 역시 비슷한 우려로 잡음이 이어졌다. JTBC 측은 “공영방송인 KBS와의 협상이 성사되면서 국민의 시청권 침해 우려는 해소됐다”면서 “MBC와 SBS와의 협상도 추가적으로 이어나간다는 방침”이라고 전했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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