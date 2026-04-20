OK저축은행, FA 김도훈과 2억5000만원 계약… 박창성은 5억5000만원에 잔류

사진=OK저축은행 읏맨 제공

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프로배구 남자부 OK저축은행이 자유계약(FA) 김도훈을 품었다.

OK저축은행은 20일 “리베로 김도훈과 보수 총액 2억 5000만원(연봉 2억원·옵션 5000만원)에 계약을 체결했다”고 밝혔다. 아울러 내부 FA 주전 미들블로커 박창성과는 보수 총액 5억5000만원(연봉 5억원·옵션 5000만원)에 재계약을 체결했다.

김도훈은 2020년 신인드래프트에서 3라운드 1순위로 KB손해보험에 지명됐다가 이번에 팀을 옮겼다. 지난 시즌 주전으로 도약했다. 리시브 5위(37.18%), 디그 5위(세트당 1.971개)에 올랐다. 리시브와 디그에서 모두 뛰어난 기록을 남겼다.

박창성은 2024∼2025시즌부터 OK저축은행 주전 미들블로커로 자리 잡았다. 2025∼2026시즌에는 득점(249점)과 속공 성공률(58.85%)에서 커리어 하이를 기록했다. 대표팀에도 뽑혔다.

신영철 OK저축은행 감독은 “김도훈은 팀에 새로운 에너지를 불어넣을 수 있는 젊은 자원으로, 리시브와 디그 능력을 고루 갖춘 선수”라며 “향후 리베로진 운영에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 “박창성은 우리 팀의 현재이자 미래를 책임질 선수다. 중앙에서 확실한 역할을 수행할 수 있는 자원”이라며 “차기 시즌 전력에도 큰 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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