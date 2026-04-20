스포츠토토, 프로토 상품 운영 방식 바꾼다… “상품 경쟁력 강화 위해”

사진=한국스포츠레저 제공

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프로토 승부식 및 기록식 상품의 운영 방식이 바뀐다. 경기번호 및 투표용지 변경부 회차 운영 체계 정비, 구매 가능 경기 범위 확대 등이 이뤄진다. 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 20일 이 같은 내용을 발표했다.

이번 개편은 체육진흥투표권의 상품 경쟁력 강화를 위한 신규 시스템 도입에 따른 것이다. 스포츠토토는 지난 13일 오후 7시 발매 중단을 시작으로 14일 0시부터 모든 서비스 이용이 일시 중단된 상태다. 이후 시스템 교체 작업을 완료했다. 오는 21일 0시부터 환급·환불 서비스가 재개된다. 같은 날 오후 2시부터 발매가 다시 시작된다. 이번 개편 내용은 발매 재개 이후 회차부터 적용된다. 시스템 상황에 따라 시점은 일부 조정될 수 있다.

이번 개편은 총 3개 부분이다. ▲경기번호 및 투표용지 변경 ▲회차 운영 체계 정비 ▲구매 가능 경기 범위 확대다.

경기 번호 표기 방식과 투표용지 체계가 변경된다. 프로토 승부식은 기존 3자릿수로 운영되던 경기 번호를 4자릿수로 확대하며, 기록식 역시 기존 영문(A~X) 표기 방식에서 동일한 4자릿수 숫자 체계로 변경된다.

이를 통해 상품 간 표기 방식이 일원화된다. 이용자들이 경기를 보다 직관적으로 식별할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 이와 관련해 개편 이후에는 변경된 투표용지를 사용해야 한다.

다음으로 회차 운영 방식이 조정된다. 기존에는 승부식은 주 3회차, 기록식은 주 2회차로 운영됐다. 변경 이후에는 두 상품 모두 주당 3회차로 동일하게 운영된다. 이에 따라 회차 구조가 통일된다. 상품 간 운영 기준에 대한 이용자 혼선이 줄어들 전망이다.

구매 가능 경기 범위도 확대된다. 기존에는 해당 회차 기간 내에 진행되는 경기만 구매할 수 있었지만, 개편 이후에는 회차 마감 이후 진행되는 경기까지 포함해 구매가 가능하도록 변경된다.

이에 따라 회차 운영 구조는 ▲주초 회차(월~화 발매, 수요일 경기 포함) ▲주중 회차(수~목 발매, 금요일 경기 포함) ▲주말 회차(금~일 발매, 다음 주 월요일 경기 포함)로 구분된다. 요일 흐름에 따라 단계적으로 확장되는 형태로 운영된다. 회차별 발매 시간은 오전 8시부터 해당 기간 마지막 날 오후 11시까지 운영된다.

이와 같은 구조에 따라 일부 요일(수요일, 금요일)의 경기는 인접 회차 간 중복 포함될 수 있어, 고객들은 구매 시 대상 경기 범위를 확인할 필요가 있다.

또한, 프로토 승부식에는 ‘축구 전반 상품’이 신규 도입된다. 해당 상품은 경기 전반전 종료 시점의 결과를 기준으로 승·무·패 또는 득점 수 등을 예측하는 방식으로, 기존 경기 결과 예측과는 차별화된 유형을 제공할 예정이다.

해당 상품은 축구 전반 승무패·핸디캡·언더오버 등 다양한 유형으로 구성된다. 별도 회차가 아닌 기존 승부식 대상경기에 추가 편성되는 방식으로 운영된다. 이번 전반 상품 도입을 통해 이용자들은 경기 흐름 중 전반전만을 기준으로 보다 간편하게 참여할 수 있게 된다. 짧은 시간 내 결과가 확정되는 특성을 바탕으로 한층 빠르고 흥미진진한 승부 예측 경험을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

한국스포츠레저㈜ 관계자는 “이번 운영 방식 개편은 경기 식별 체계 개선과 회차 구조 정비, 구매 가능 범위 확대를 통해 이용자 편의성을 높이기 위한 조치”라며 “앞으로도 안정적인 서비스 운영과 함께 보다 편리한 이용 환경을 제공할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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