“1년에 딱 하루인데 그것도 못 참나”…담벼락 도배한 초등생 사과문 ‘논란’

운동회를 앞두고 아이들이 이웃의 눈치를 보며 직접 ‘소음 사과문’을 써 붙여야 하는 씁쓸한 현실이 논란이 됐다.

지난 19일 한 SNS 이용자는 “초등학교 운동회를 하면 민원이 많이 들어온다고 한다. 산책길에 학교 담벼락에 빼곡히 붙은 양해문들을 봤다”며 현장 사진을 공유했다.

사진 속 포스터에는 학생들이 고사리손으로 정성껏 그린 그림과 함께 “불편을 드려 죄송합니다”, “소음이 발생할 수 있으니 양해 부탁드립니다” 등의 문구가 적혀 있었다. 학교 울타리를 따라 늘어선 수십 장의 사과문은 아이들이 축제의 설렘보다 민원에 대한 두려움을 먼저 배웠음을 짐작게 했다.

해당 게시글에 따르면 학교 측은 운동회 기간 빗발치는 소음 민원 탓에 학생들과 함께 이러한 양해문을 부착한 것으로 알려졌다. 1년에 단 하루 열리는 학교 행사가 지역 주민의 거센 항의 대상이 된 결과다. 소식을 접한 시민들은 안타까움을 넘어 분노를 표출했다.

네티즌들은 “아이들은 잘못한 것이 하나도 없다”, “1년에 하루뿐인 운동회 아닌가. 누가 보면 365일 내내 하는 줄 알겠다”, “학교가 민원 방패막이로 아이들을 내세운 것 같아 마음이 아프다” 등의 반응을 보였다.

교육계 일각에서는 타인에 대한 배려를 넘어선 ‘과잉 사과’가 아이들의 정서 발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려도 제기된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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