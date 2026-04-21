[BS무비] 손익분기점 두 배도 가뿐? ‘살목지’ 흥행 요인에 韓 영화가 보인다

공포영화 ‘살목지’의 흥행 속도는 올해 극장가에서도 유난히 가파르다. 이 작품은 개봉 7일 만에 손익분기점으로 알려진 80만 관객을 넘어섰고, 10일 만에 100만명을 돌파했다. 4월 20일 기준 누적 관객 수는 146만1837명으로, 이미 손익분기점의 두 배에 육박하는 흐름을 보이고 있다. 2주 연속 주말 박스오피스 1위, 12일 연속 박스오피스 1위라는 기록도 뒤따랐다. 공포영화, 그것도 순제작비 30억원 규모의 중저예산 작품이라는 점을 감안하면 이례적인 성적표다.

‘살목지’의 흥행은 단순히 “무섭다”는 반응만으로 설명하기 어렵다. 이 영화는 현실과 맞닿은 소재, 젊은 관객층의 빠른 반응, 함께 보는 공포의 체험성, 영화 밖으로 번진 2차 화제성까지 여러 요소가 촘촘하게 맞물리며 흥행의 탄력을 키웠다. 다시 말해 한 편의 공포영화가 잘된 것이 아니라, 지금 관객이 어떤 방식으로 장르영화를 소비하는지를 정확히 짚어낸 결과다.

무엇보다 출발점이 흥미롭다. ‘살목지’는 로드뷰에 찍힌 정체불명의 형체와 실제 저수지라는 설정에서 공포를 끌어낸다. 이상민 감독은 촬영 기록이 입구에서 끊긴 로드뷰를 보고 “왜 거기까지만 촬영됐을까”라는 상상에서 이야기를 구상했다고 밝혔다. 관객 입장에서는 완전히 낯선 괴담보다, 일상적으로 접하는 디지털 지도 서비스와 실제 공간에서 출발하는 공포가 훨씬 현실적으로 다가온다. 허구의 이야기이지만 피부에 와닿는 감각이 강한 이유다.

연출 역시 이 영화의 경쟁력이 됐다. ‘살목지’는 물이라는 소재가 가진 본능적 불안을 집요하게 밀어붙인다. 수면 위 반사, 파문 너머의 형체, 물속에서 들릴 수 없는 소리 같은 요소를 반복적으로 활용해 관객을 압박한다. 여기에 배우들도 깜짝 놀랐다는 360도 파노라마 등 기술적 장치를 더해 공간 전체에 잠식당하는 듯한 감각을 강화했다. 놀라게 하는 순간의 강도보다 서서히 몰입하게 되는 공포에 집중한 연출이 극장 관람의 체감 효과를 끌어올렸다는 평가다.

흥행의 중심에는 젊은 관객층이 있었다. CGV 분석에 따르면 ‘살목지’의 10대 관객 비중은 10.7%로, 지난해 대표적 공포 흥행작 ‘노이즈’의 6.9%보다 높았다. 3인 이상 관람객 비율도 ‘살목지’는 13.8%, ‘노이즈’는 9.4%로 차이를 보였다. CGV는 공포를 혼자 소비하기보다 친구들과 함께 즐기는 체험으로 받아들이는 경향이 두드러진다고 분석했다. 이 작품은 바로 그 지점을 정확히 파고들었다. 공포를 함께 견디고, 함께 반응하고, 관람 후 그 경험을 다시 공유하는 방식이 초반 흥행을 밀어 올렸다.

실제 입소문도 기존의 평점 중심이 아니라 체험 중심으로 퍼졌다. “팝콘을 쏟았다”거나 “심박수 경고가 떴다”는 식의 후기들은 영화를 놀이로 풀어내는 요즘 시대에 맞다.

짧고 즉각적인 이 후기들은 사회관계망서비스와 온라인 커뮤니티에서 빠르게 확산했고, 다시 예매를 자극하는 홍보 문구로 기능했다. 공포영화의 핵심 가치인 ‘직접 겪어봐야 아는 체감성’이 온라인 후기 문화와 맞물리며 강한 파급력을 낳은 셈이다.

영화 밖에서 이어진 화제성도 흥행의 외연을 넓혔다. 충남 예산군은 공식 유튜브 채널에 ‘살목지’를 패러디한 영상을 올렸고, 한국수자원공사 역시 영화의 공포 코드를 비튼 홍보 영상을 공개했다. 지자체와 공공기관이 자발적으로 영화의 문법을 차용해 콘텐츠를 만든 것은 흔치 않은 일이다. 이는 ‘살목지’가 단순한 극장 개봉작을 넘어 대중적 밈으로 번졌다는 뜻이기도 하다.

실제 공간으로 확장된 반응도 눈에 띈다. 영화의 배경이 된 예산 살목지를 찾는 방문객이 늘면서 지역 사회가 안전 관리에 나설 정도로 관심이 커졌다. 영화가 끝난 뒤 촬영지를 직접 찾는 움직임은 단순한 팬심을 넘어, 콘텐츠를 현실에서 다시 체험하려는 최근 소비 방식과도 맞닿아 있다. 스크린 안의 공포가 지역 이슈와 방문 수요로 이어지면서 작품의 화제성은 한층 길게 유지됐다.

결국 ‘살목지’의 흥행은 우연한 돌풍이 아니다. 과도하게 높지 않은 손익분기점 위에 현실 밀착형 공포, 젊은 관객층의 집단 관람, 체험형 후기 확산, 패러디와 촬영지 방문으로 이어진 2차 화제성이 차곡차곡 쌓였다. 대작이 아니어도 관객을 움직일 수 있다는 사실, 그리고 중저예산 장르영화가 시장에서 얼마나 기민하게 성과를 낼 수 있는지를 ‘살목지’는 분명하게 보여주고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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