파도파도 색다른…‘5월은 바다 가는 달’

문화체육관광부는 한국관광공사, 해양수산부와 함께 5월 한 달간 해양관광 활성화 캠페인 ‘5월은 바다 가는 달’을 추진한다.



이번 캠페인은 4월과 5월 국내 여행을 통해 지역경제를 활성화하기 위해 진행 중인 ‘2026 여행가는 봄’의 일환이다. 5월은 바다 가는 달은 지난해 연안 관광 활성화를 위해 처음 시작한 캠페인이다.

‘파도파도 색다른∼’이라는 표어를 내걸은 ‘5월은 바다 가는 달’ 포스터. 문화체육관광부 제공

올해는 ‘파도파도 색다른~’이라는 표어를 앞세웠다. 국민이 연안 지역에 더 오래 머물며 바다와 지역의 매력을 직접 체험할 수 있도록 체류형 혜택도 한층 강화했다.



이번 캠페인에 정호영·김성운 등 스타 셰프들도 참가해 ‘깊은 바다의 맛’을 알린다. 문체부는 이들과 함께하는 1박 2일 미식 여행 프로그램 ‘셰프의 바다 밥상’을 운영한다. 정호영 요리사는 동해안에서 5월 9일부터 10일까지, 김성운 요리사는 서해안에서 5월 30일부터 31일까지 각각 참가자들과 만난다.



참가자들은 요리사가 직접 안내하는 현지 수산시장 투어를 시작으로 제철 해산물 만찬과 지역 아침 맛집 방문까지 이어지는 일정 속에서 지역 식문화를 입체적으로 체험하게 된다. 참가 신청은 ‘바다 가는 달’ 공식 누리집을 통해 진행된다. 회차별로 25명씩 선발해 초청할 예정이다.



이와 함께 공사 지역 지사를 중심으로 각 연안 지역의 개성을 반영한 32개 특화 프로그램도 마련했다. ▲태안의 반려동물 동반 프로그램(댕댕이 해루질) ▲군산의 섬 도보여행(K-관광섬 명도-말도 명품 트레킹) ▲울진의 바닷가 음악회(국립울진해양과학관 협업 바다음악회) 등이다. 레저와 치유, 미식을 아우르는 다양한 콘텐츠를 통해 우리 바다가 지닌 색다른 매력을 전달한다는 계획이다.



5월 한 달 동안 바다 여행 경험을 공유하는 SNS 이벤트와 안전한 바다 여행 퀴즈 등 참여형 행사도 함께 운영한다.



해양관광 상품 할인 혜택도 마련했다. 국민들이 보다 가볍게 바다 여행을 즐길 수 있도록 ‘여행가는 봄’ 캠페인과 연계해 지난 15일부터 연안 지역 숙박 할인 프로모션을 운영 중이다.



1박 예약에는 최대 3만원, 2박 이상 연박에는 최대 5만원까지 할인 혜택을 제공한다.



해양 레저 체험과 관광 패키지 상품도 할인가로 이용할 수 있다. 캠페인 세부 내용은 공식 누리집에서 확인 가능하다.



강정원 문체부 관광정책실장은 “바다에서만 누릴 수 있는 고유한 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 바다를 특정 계절의 관광지가 아닌, 사계절 찾고 싶은 여행지로 자리매김시키고자 한다”며 “이번 캠페인이 국민들이 연안에 머무르며 바다의 다양한 매력을 체감하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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