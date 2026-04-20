꽃샘식품 ‘본비 보리차베이스’, 코스트코 입점

㈜꽃샘식품이 신제품 ‘본비 보리차베이스 1kg’를 출시, 코스트코 전국 매장에 입점했다고 밝혔다.

신제품은 물에 희석해 마시는 고농축 액상형 음료베이스다. 따로 끓이거나 우릴 필요 없이 약 3초 만에 보리차를 만들 수 있다. 펌핑기 방식으로 설계해 사용이 간편하고, 일정한 용량으로 추출할 수 있어 가정은 물론 대용량 소비처에서도 활용도가 높다.

찬물과 뜨거운 물 모두에 잘 녹는 것도 강점이다. 계절이나 상황에 따라 냉·온 보리차를 손쉽게 즐길 수 있다. 1kg 한 병으로는 500ml 페트병 기준 약 332병 분량의 보리차를 만들 수 있다.

주원료인 보리차베이스 함량은 98%에 이른다. 동종 제품과 비교해 높은 수준이라는 게 회사 측 설명이다. 여기에 사용된 보리추출농축액에는 국산 볶은 보리를 적용해 고소하면서도 깔끔한 맛을 살렸다.

꽃샘식품 관계자는 “기존 보리차는 끓이고, 우려내고, 식히는 번거로운 과정이 필요했지만, 본비 보리차베이스는 이러한 과정을 간소화하고 소비자 편의성을 극대화한 신개념 제품”이라며 “코스트코 전국 매장 및 온라인몰 입점을 통해 접근성을 높이고, 회원제 유통 채널 특성에 따른 합리적인 가격 경쟁력을 갖춘 만큼 가정용은 물론 다양한 소비 채널에서 긍정적인 반응이 기대된다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@segye.com

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